Z hlavních taháků:



ČTVRTEK 7.7.

19:10 – 20:20 Citron -vzpomínkový koncert na Radima Pařízka.

20:50 – 22:10 Lordi

22:50 – 00:20 Heaven Shall Burn

00:50 – 02:00 Sepultura



PÁTEK 8.7.

19:10 – 20:20 Beast in Black

20:50 – 22:10 The Dead Daisies

22:50 – 00:20 Lacuna Coil



SOBOTA 9.7.

19:05 – 20:15 Alestorm

20:45 – 22:00 Gotthard

22:30 – 00:00 Judas Priest



NEDĚLE 10.7.

18:55 – 20:10 Exodus

20:40 – 22:00 Testament

22:30 – 24:00 Nightwish

Ohlédněme se nejdříve nazpět. Pro pořadatele kulturních akcí byly poslední dva roky hodně těžké. Nicméně řada lidí bude žít v tom, že přece hodně pomohl stát formou různých příspěvků. Byly dostatečné?

Využili jsme dvou různých programů, ale ty pokryly jen to nejnutnější a musel to tedy každý nějak přežít. Někdo to zvládl lépe, někdo hůře. Vidíme však, že jsme byli všichni na jedné lodi. Pořadatelé, fanoušci, kapely. A je patrné, že letos se všechno rozjelo a dohání se promeškané, kapely mají nabité programy. Ukázkou je například Praha, kde v rozpětí jednoho týdne koncertovala Metallica, Iron Maiden a Guns N' Roses. To je poměrně nevídané.

Jaký bude letošní ročník Masters od Rock v porovnání s těmi předchozími?

Určitě bude patřit k těm nejlepším. Stojí za tím i hlavní kapela – Judas Priest. Znalci vědí, pro méně znalé – to je naprostý hudební fenomén, který letos ve Vizovicích oslaví 50. narozeniny. Vlastně už dvaapadesáté, jelikož koncert byl dvakrát odložen.

Má Judas Priest nějaké speciální požadavky?

Příjezd Judas Priest znamená, že jsme objednali jedno z nejlepších pódií v Evropě. Audiovizuální show, jakou předvedou, je totiž mimořádná a není možné pro ni volit jakékoliv kompromisy, co se týče zázemí. Na pódiu vystoupí samozřejmě i další kapely, přivezou ho kamiony z Německa a staví se několik dní. Celá produkce Judas Priest nahlásila kromě dalšího čtyři kamiony i dva tourbusy a samotná kapela přiletí soukromým letadlem.

Co další taháky?Za mne je to Nightwish. Světová špička v melodic metalu. Nabídne nové album. To je podle mne jeden z dalších vrcholů. I nová Ronnie James Dio stage je také velkým tahákem. Jde o obrovskou masivní stage, kde budou ledky z obou stran postavené na výšku, bude to celé opravdu nové a zajímavé. Snažíme se i tímto způsobem festival posouvat dopředu a hlavně vyjít požadavkům Judas Priest.

To celé stojí nemalé peníze. Jaký je rozpočet festivalu?

Jsou to desítky milionů a nutno říci, že náklady hodně rychle rostou. Ať už to jsou náklady na dopravu, techniku, mzdy, kapely. I tady se ukazuje, jaké covid napáchal pořadatelům škody, protože u takto velkých akcí cena vstupenek pořízených třeba před dvěma lety neodpovídá reálným nákladům roku 2022. S tím se musí teď každý organizátor vyrovnat.

Lze říci, o jaký honorář si řekla kapela Judas Priest?

Obecně to prostě nemůže být málo, vzhledem k věhlasu kapely a k velikosti produkce, která je doprovází. Ale takovéto částky se veřejně nesdělují.

A kolik bude stát pivo?

Cena dvanáctky je stanovena na 65 korun, desítka bude o deset korun levnější.

Přijeďte co nejdříve a přijďte si pro svůj náramek třeba už v úterý 5. července.



Provozní doba páskovacích kontejnerů v areálu likérky Rudolf Jelinek:

- 5. 7.: 10:00-21:00

- 6. 7.: 10:00-21:00

- 7. 7.: 9:00- 1:00

- 8. 7.: 9:00-23:00

- 9. 7.: 10:00-23:00

- 10. 7.: 10:00-22:00



Důležitá telefonní čísla:



Agentura Pragokoncert 577 432 420

NON-STOP zdravotnická služba na festivalu 723 377 962

Nádraží ČD - Vizovice 577 452 209

ČD - Zlín – info kancelář 577 572 482

Pošta - Vizovice 577 452 401

Policie - Zlín 577 600 111

Vizovice 577 452 333

Městské informační a turistické centrum - Zlín 577 630 270



Kdo jsou Judas Priest?



- Judas Priest je anglická heavy metalová skupina zformovaná v roce 1969 v anglickém Birminghamu.



- První album Judas Priest s názvem Rocka Rolla vyšlo v roce 1974 a od doby vydání alba Stained Class v roce 1978 se skupina Judas Priest stále drží na metalové špičce.



- V následujících letech Judas Priest nahráli mnoho dalších alb jako British Steel, Screaming for Vengeance či Turbo. Z několika desítek singlů vyniká například Breaking the Law.



- Skupina sehrála významnou úlohu také v tom, že vytvořila typickou metalovou módu, Rob Halford poprvé předvedl kožené oblečení, cvočky, pyramidy atd. Inspiraci hledal v gay klubech, což byla reakce na zvýšení popularity punkové módy a vzhled glam rockových hudebníků, jako je například skupina Kiss nebo Alice Cooper.



