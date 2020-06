Do Pelhřimova přijede v létě například Tomáš Klus, Anna K, Mig21, UDG, Mňága a Žďorp, Krucipisk či Mirai. „Na letošní prázdniny chystáme Léto u Máje, kdy každý týden v červenci a srpnu zahraje jedna kapela. Připravené máme také prázdninové pohádky, pouťovou zábavu, dvě Pelhřimovské letní tančírny či nedělní dechovky na náměstí,“ prozradila Vlasta Vlčková z Kulturních zařízení města Pelhřimova. Léto u Máje odstartuje v Pelhřimově 4. července.

Tradiční Horácký džbánek museli letos ve Žďáru nad Sázavou zrušit.

Pracovníci Kultury Žďár ale nejen místním nabídnou začátkem července jiný zajímavý program. „Zapojili jsme se do programu TADY VARY. Prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška totiž vymyslel, že plánované filmy se odehrají v kinech po republice,“ prozradila ředitelka Kultury Žďár Marcela Lorencová. Každoroční letní výluka kina se tak letos neuskuteční.

Od 3. do 11. července tedy budou moci zájemci vyrazit do žďárského kina na festivalové filmy. „Návštěvníci se mimo jiné projdou po červeném koberci. Chceme, aby to bylo opravdu autentické a lidé se tu cítili jako ve Varech,“ usmála se Lorencová.

Další filmové zážitky budou na zájemce čekat v srpnu v letním kině za Domem kultury.

I v Náměšti nad Oslavou zrušili letošní ročník Folkových prázdnin. Na letošní konec července tak chystají alespoň Připomínku Folkových prázdnin. „Připravujeme tradiční Kolokvium, což je diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické, lidové, folkové či rozmanitou oblast world music. Akce se uskuteční jak prezenční, tak i distanční formou. Ti, kteří se budou bát přijet, budou své příspěvky přednášet přes video projekci. Chystáme také tři koncerty, které se navíc budou streamovat do domácností,“ sdělil vedoucí Městského kulturního střediska v Náměšti nad Oslavou Luděk Strašák.

Tamní obyvatelé se v červenci mohou navíc těšit na letní kino či Anenskou pouť.