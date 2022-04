Třebíč: vyrazili ven uklidit přírodu. Největší nepořádek byl pod mostem Majerové

V Jemnici opraví muzeum



* Dočká se nové výstavy o slavných osobnostech

* Práce začnou letos na podzim

* Potrvají kolem tří let

* Muzeum otevře v květnu

Dělníci opraví celou nemovitost. Bude se to týkat také bytu, který je součástí budovy, ale doteď ho muzeum nevyužívalo. „Opravy budou opravdu rozsáhlé. Povedou až do zadních traktů. Díky tomu bude pro veřejnost k dispozici celý komplex,“ řekl Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, pod které jemnická pobočka spadá. Jedním dechem dodal, že vzniknou nové expozice. „Například projekt s pracovním názvem Stopy. Ten zviditelní osobnosti, které působily na jihu Moravy včetně Vysočiny. Patří mezi ně například Kafka nebo Schumpeter. Jejich význam přesáhl naše hranice. Navážou na to také expozice v Třešti a v Jihlavě,“ přiblížil Martínek s tím, že muzeum chystá mezinárodní spolupráci. „Jde o zahraniční partnery z Rakouska. Do projektu se také zapojí,“ doplnil. V plánu jsou taktéž publikace, konference i exkurze. Odhadovaná cena rekonstrukce je v řádu milionů.

Město očekává, že rozšíření muzea přispěje k rozvoji regionu. „Budeme sloužit jako vstupní brána nejen pro zahraniční oblasti. Ještě to však nějakou chvíli potrvá. Na podzim bychom začali, zhruba za tři roky skončili,“ předeslal starosta Jemnice Miloň Slabý.

Muzeum sídlí na náměstí v měšťanském domě. Zadní část slouží jako zachovaná stáj a hospodářské budovy z přelomu 19. a 20. století. Stálé expozice jsou věnované dějinám města Jemnice, Běhu o Barchan a čaji. První návštěvníci do něj zavítají v květnu, až otevře.