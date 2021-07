Během sedmnácti dní plných koncertů a divadelních představení se divákům představí mimo jiné Karel Plíhal, Mňága a Žďorp nebo Tatabojs. „Na čtyřech festivalových scénách vystoupí téměř stovka hudebníků, především kultovních folkových jmen,“ přiblížil za pořadatele Vojtěch Kolář. Koncerty budou na nádvoří zámku, na náměstí i v Panském dvoře. Děti se mohou těšit na pohádky v parku či na tvůrčí dílny a chybět nebude ani doprovodný program.

Festival zahájí třicátého července světoznámá česká houslistka a zpěvačka Iva Bittová. Do Telče přijede s dalším ze svých unikátních projektů, smíšeným pěveckým sborem Babačka. „Zahájení bude pořádně po cikánsku divoké, protože vedle Ivy Bittové zazpívá také Bára Hrzánová s celou kapelou Bachtale Apsa,“ uvedl Kolář.

V dalších dnech v Telči vystoupí přední jména české folkové scény. „V nezapomenutelné atmosféře na nádvoří zámku se odehrají koncerty Hradišťanu a Javorů, Vlasty Redla nebo písničkářky a harmonikářky Radůzy. Radůza vystupuje velmi vzácně a jsme rádi, že si letos jako jedno ze svých koncertních zastavení vybrala právě Telč,“ ocenil Kolář. Dalšími taháky pak budou vystoupení Bratrů Ebenových s legendárním Jiřím Schmitzerem, poetický koncert Karla Plíhala, nebo dva koncerty Roberta Křesťana.

O zakončení Prázdnin v Telči se postarají akrobati z Cirku La Putyka. „Řekli jsme si s nimi, že když to minule zahajovali, tak by to letos mohli zakončit. A zakončí to s pořádným třeskem. Jejich představení se totiž jmenuje Kabaret Dynamit a míchá v sobě ta nejlepší novocirkusová čísla do jedné výbušné směsi,“ poodhalil Kolář.

Zájemci si letos museli na vstupenky počkat, už se ale dočkali. „Předprodej jsme spustili prvního června a jen od půlnoci do osmi ráno se prodalo asi 550 vstupenek,“ okomentoval rekordní zájem Kolář a pokračoval: „Fanoušci na to čekali. Už tří týdny předem nám psali, že chtějí permanentku a kam nám mohou poslat peníze.“

Organizátoři očekávají, že i letos koncerty navštíví téměř deset tisíc návštěvníků. „Další si jen přijedou užít festivalovou atmosféru,“ připomněl Kolář, že přesné číslo ani nelze zjistit. V Telči se budou konat například závody dračích lodí, zájemci se mohou projet parním vlakem a děti pak bude lákat telčské podzemí, ve kterém je nově čertovna.„Prázdniny v Telči si i letos užijeme naplno, manžel už má na termín festivalu dva týdny dovolené," těší se například Zuzana Musilová z nedalekého Pavlova.