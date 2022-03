„I tak výnosy ze vstupného ani zdaleka nepokryjí všechny výdaje,“ zdůraznil Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu České Budějovice, pod jehož správu zmíněné památky patří. Například základní vstupné do hradu Lipnice je letos 150 korun.

Podle názoru Miloslavy Špačkové z Klubu českých turistů Havlíčkův Brod může vyšší vstupné návštěvníky odradit. „O zvýšení vstupného budu naše členy informovat, aby se sami rozhodli, jestli se na některý hrad nebo zámek vydají. Pro některé z nich, co žijí sami, je každá koruna navíc problém,“ poznamenala.

Aby zvýšená cena vstupného všechny turisty neodradila, vyjdou správci hradů a zámků podle Pavelce vstříc aspoň rodinám s dětmi. „Děti do šesti let mají vstup zadarmo,“ upřesnil s tím, že v souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav do zámků a hradů, které má ve správě, uprchlíkům z Ukrajiny bezplatný vstup.

Památky se v tomto roce lidem otevřou v tradičním jarním termínu, v sobotu druhého dubna, kromě zámku v Telči, který prochází rekonstrukcí. Navíc návštěvníci už nemusejí v památkových objektech nosit respirátory.