V řadě měst se o kulturní dění starají městská kulturní střediska (MKS). V Moravských Budějovicích je to MKS Beseda, jejíž ředitel Karel Nechvátal je optimistický. „Už jsme oslovili třeba Richarda Müllera. A stále se nevzdávám ani koncertu jihlavské Filharmonie Gustava Mahlera,“ prozradil Nechvátal.

Cesta na Mařenku: lidé se sešli na nejvyšším kopci Třebíčska. Poznáte se?

V Budějovicích dříve pravidelně vystupoval houslista Václav Hudeček a jeho hosté, který však v roce 2019 svůj festival přesunul do Třebíče. „Pana Hudečka už máme nasmlouvaného. Zkrátka počítáme s tím, že to vyjde,“ sdělila ředitelka MKS Třebíč Jaromíra Hanáčková, podle níž zřejmě největší kulturní událostí letošního roku bude slavnostní otevření Karlova náměstí, které nyní prochází rozsáhlou revitalizací. „Kulturní program bude probíhat od 16. do 18. září. Měl by zde vystoupit například Olympic nebo Divokej Bill, chybět ale nebudou ani interpreti spjatí s Třebíčskem, jako je Petr Bende, Vlasta Zahrádka nebo kapela Carmen. Pro ty starší připravujeme i swing či dechovku. Bude to opravdu velké a takovou akci zkrátka musíme chystat dlouho dopředu, ať je stávající situace jakákoli,“ dodala ředitelka Hanáčková.

Normální léto

Obecenstvo v Třebíči v poslední době muselo oželet koncerty Věry Martinové a Anety Langerové, které MKS Třebíč přesunulo na letošení rok. „Prodalo se jen několik desítek vstupenek, a tak počkáme, až se situace zlepší,“ doplnila Hanáčková.

Pro kulturu v Náměšti nad Oslavou jsou stěžejní tamní Folkové prázdniny. „Na ty nám jezdí zahraniční interpreti, a tak prostě věříme, že léto už bude normální,“ řekl ředitel náměšťského MKS Luděk Strašák.

Na Vysočině se lyžuje: frčí hlavně Fajtův kopec, na Jalovci potřebují ještě mráz

I v Náměšti museli některé akce přesunout. „Například vystoupení herce Romana Zacha jsme z listopadu přesunuli na jaro a Cimbal Classic z těchto Vánoc na příští. S interprety máme ale dobré vztahy. Už si zvykli, že tyto přesuny v dnešní době zkrátka bývají,“ doplnil Strašák.

V Brodě vystoupí Nazareth

Jaroměřice nad Rokytnou jsou známé svým Mezinárodním hudebním festivalem Petra Dvorského. „Ten proběhne od 6. do 20. srpna. A v tomto termínu také tradiční posvícení,“ prozradila vedoucí kulturního oddělení Jitka Kriegsmannová. „Hodně se chystáme využívat prostor hotelu Opera, zde budeme také otevírat nové informační centrum. Pokud bude sezona alespoň trochu normální, nějaké akce ještě přibydou,“ dodala Kriegsmannová.

V nejbližších měsících se v Jaroměřicích budou konat spíše menší akce, jako jsou výstavy či akce pro seniory nebo děti. Už v lednu a v únoru ale město ožije vzpomínkou na Otokara Březinu. Tento rok to totiž bude devadesát let, co zde vzniklo muzeum tohoto slavného básníka.

Poprvé v historii: na jaderný reaktor v Dukovanech bude dohlížet žena

V Jemnici je největší kulturní akcí červnový Barchan. I s tím už se ve městě počítá. „Podrobnosti zatím nemáme, ale věříme, že bude,“ uvedla Irena Křivánková z Turistického informačního centra Jemnice.

Vyplatí se zajet ale i mimo Třebíčsko. Například v Havlíčkově Brodě vystoupí 15. dubna legendární rocková kapela Nazareth.