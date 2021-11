Za tři měsíce, co je Muchova Slovanská epopej k vidění na zámku v Moravském Krumlově si ji přišlo prohlédnout přes třicet tisíc obdivovatelů. „Vedle individuálních návštěv jezdí do Moravského Krumlova také autobusové zájezdy, nejčastěji se jedná o seniorské kluby nebo školy,“ zveřejnili provozovatelé tamní galerie ve zprávě na webu výstavy.

Slovanská epopej v Moravském Krumlově. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Největší zájem o epopej byl v letní sezóně, kdy do Moravského Krumlova přijelo 16 109 turistů. V září to bylo přes deset tisíc návštěvníků a v říjnu přes šest tisíc lidí. „Slovanská epopej je světové dílo s hlubokým významem. Přitahuje pozornost a my jsme rádi, že jej mohou zájemci obdivovat na našem zámku v Moravském Krumlově. Spolupracujeme na realizaci Muchovy stezky a odkaz Alfonse Muchy chceme v regionu i nadále rozvíjet,“ řekl starosta Moravského Krumlova a senátor Tomáš Třetina.