„Hru Vitka už jsem přezkoušel, dále budu přezkušovat Dona Quijota a Chazarský slovník. Zároveň budu obsazen v nové sezoně ve třech představeních. Na konci sezony bych tak měl mít v repertoáru šest představení. U člověka, který nově do divadla nastupuje, se to takto většinou nahrne,“ vysvětluje Benda.

Až si diváci v sobotu 2. září večer zapnou televizi a budou sledovat nový romantický seriál Eliška a Damián, všichni z Třebíče by měli zpozornět. Jednu z vedlejších úloh ztvárnil i Matouš Benda. Herec z Třebíče, nyní v angažmá brněnského Divadla Husa na provázku . „Je to ale epizodní role. Hraji tam šlechtice, který je zamilovaný do jedné princezny a lidově řečeno ji balí,“ usmívá se Benda.

Když mladí herci studují na JAMU, uvádějí své divadelní hry ve Studiu Marta. A také právě díky svému působení v tomto studiu získal práci na „Provázku“. „Studenti na JAMU vždy posílají maily do divadel a snaží se nějak získat práci. Zároveň zvou režiséry a dramaturgy do Studia Marta, kde se představují školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU. Stejně jsem to udělal i já. Napsal jsem do Provázku, že se mi moc líbí jejich tvorba a že zvu uměleckého šéfa na představení,“ dodává Benda.

Štěstí se na něj usmálo i v tom, že „Provázek“ tou dobou zrovna hledal mladého herce. „Řekl jsem si, že by to mohla být příležitost. Nikdy jsem to přání nevyřkl na hlas, protože Provázek je sen. Pak se ale opravdu stalo, že umělecký šéf Provázku Martin Sládeček na konci sezony viděl všechna představení, ve kterých jsem hrál v Martě. Pozval mě na kafe a nabídl mi spolupráci v podobě celoúvazkového angažmá. Jsem tam od srpna a jsem ohromně šťastný,“ neskrývá radost mladík, který v Třebíči absolvoval katolické gymnázium.

Na něm také udělal své první kroky před publikem. „Na gymnáziu jsem měl paní třídní učitelku Markétu Nekudovou. A ta mi nabídla, abych recitoval, to bylo mé první vystoupení před lidmi. Pak jsem začal jezdit po recitačních soutěžích a začal jsem moderovat kulturní akce v Třebíči a maturitní plesy. A tak mě napadlo, že bych po maturitě mohl zkusit JAMU. Věděl jsem, že tam berou opravdu málo lidí, nicméně jsem si řekl, že to zkusím. A vyšlo to! Hned po absolvování gymnázia v roce 2019, kdy jsem se dostal do ročníku paní Oxany Smilkové,“ popisuje svou hereckou cestu.

Sám ale říká, že se musí ještě hodně učit. Nicméně nabídky na menší role ve filmech a seriálech dostává. „Teď už ale mám závazky v divadle, kde se pravidelně zkouší a na zkouškách musím být. Navíc se natáčení většinou odehrává v Praze. Takže nabídky na natáčení již odmítám. Nemrzí mě to, protože pro mě je důležitější divadlo. Myslím, že je atraktivnější a zábavnější. A jsem rád, že díky němu budu mít možnost se někam posouvat. Ale někdy časem si práci před kamerou určitě zase rád zkusím,“ říká Benda.

Zdroj: Youtube

Matouš Benda