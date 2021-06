Nad Kraví horou sobotní večer se smráká. Podívat se na první letošní venkovní divadelní představení zjevně připlouvají i dešťová mračna. Přesto se po kultuře lačnící Brňané hrnou do amfiteátru na brněnská Kraví hoře. „Tady kontrolujeme potvrzení o negativní testu, kolegyně o půl metrů dál pak lístky,“ křičí zvonivým hlasem jedna z pořadatelek. Lidé se organizovaně staví do řad a ukazují příslušná lejstra.

Zbytek pořadatelů podává pláštěnky nebo utírá mokré sedačky. Několik okamžiků zpátky totiž Brno navštívila průtrž mračen. Představení DNA by však zastavil pouze hurikán. „Hrozně jsme se na tento okamžik těšili. A lidé očividně naše nadšení sdílí, máme plno, samozřejmě za dodržování všech opatření. Repertoár jsme rovnou plánovali venku, ne uvnitř. I s rizikem, že bude pršet, ale pan Polívka říká, že nebude,“ směje se ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková.

Pršet začíná o pět minut později a ve vzduchu se okamžitě začíná mísit vůně mokré trávy, zmáčených vlasů i deštěm prosáklého oblečení. „Alespoň že není vedro,“ krčí rameny urostlý muž v zelené bundě s neposednými, kučeravými vlasy barvy uhlí. „Šak nejsme z cukru,“ kvituje jeho druh.

Dummmmmmm. Zvon ohlašuje brzký začátek představení. V publiku to šustí, jak všichni vytahují pláštěnky. Nezbedné diváky pořadatelé upozorňují, že s deštníkem by to nešlo, poněvadž lidé za nimi by nic neviděli. Po chvíli přináší s pláštěnkami, u níž se okamžitě tvoří fronta.

Dummmmm. Ozývá se zvon podruhé. Divadelní letní sezona je na cestě. Jen pár minut od amfiteátru. Pokračovat bude celé léto. V Mikulově, Slavkově u Brna a poté znovu v Brně. Hrát budou umělci až do 15. srpna a diváci se mohou těšit na většinu představení z repertoáru divadla, přičemž 17. července je na Kraví hoře čeká premiéra inscenace S láskou Mary.

Dummmm, upozorňuje zvon potřetí. Publikum se za všudypřítomného šustění obléká do pláštěnek, usedá a připomíná tak sjezd prezervativů. Na jeviště přichází Bolek Polívka. Světla se tlumí, déšť bubnuje do pláštěnek, vítr duní. „Chlastáte… a o mně to píšou,“ zahajuje se smíchem směrem k publiku slavný český herec.