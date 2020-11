Okýnko s kulturou vzniklo volnou inspirací jedné pražské galerie. „Kolega Michal Zábrš četl zprávu o tom, že galerie vystavuje výtvarná díla za oknem a lidé si je mohou prohlížet. V našem muzeu je takový prostor v podstatě jediný a to recepce, kde probíhají za běžného provozu drobné výstavy. Michal je tedy hlavním iniciátorem a zároveň se stará o výtvarný obsah spolu s kurátory. O nápad se podělil se mnou, tak jsem přidala interaktivní část, tedy záludnou otázku a samolepku s kartou a dodala jsem název,“ popsala Eva Novotná z Muzea Vysočiny Třebíč.

Cílem muzejního okýnka je představit lidem místní autory. „Již nyní víme, že nezůstaneme pouze u nich, ale zkusíme představit i něco málo ze sbírky plakátů. Více jmen nechceme prozrazovat, chceme aby to bylo pro návštěvníky překvapení. Vystavujeme rozměrově větší obrazy a díla, aby byly dobře vidět. Zatím máme připravené tři další soubory. Napadá nás spousta jmen, jen je třeba vybrat velikostně vhodné formáty,“ vysvětlila Novotná.

A proč zrovna okýnko? „Okýnko je sice nespisovné, ale je to reakce na současnou koronaviovou situaci a hospodská výdejní okýnka. Ještě není úplně jasné do kdy bude fungovat. Určitě to ale bude po dobu uzavření muzea a až nás otevřou, chceme pokračovat, do Vánoc se určitě návštěvníci mohou na naše Okýnko těšit,“ nastínila Eva Novotná.

Výdejní okýnko se zalíbilo návštěvníkům hned od začátku. „Prezentovali jsme jej pomocí naší emailové databáze a taky na Facebooku. Sešlo se nám hned několik pěkných emailů a reakcí na sociálních sítích. Od známých víme, že Okýnko navštívili. Že vzbudilo pozornost lze vytušit i podle toho, že na místě ubyly karty a samolepky. Máme z toho radost, baví nás to a pokud se to bude lidem líbit, budeme možná pokračovat v upravené formě i za běžného provozu,“ prozradila Novotná.