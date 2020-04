„Lidé jsou u nás zvyklí na přijímačky v tomto termínu, takže jsme to nechtěli měnit. Budou tedy buď přes telefon nebo Skype. Co se týče hudebních oborů, tak děti nepotřebuji vidět, ale stačí mi je slyšet. Posuzuji, jestli intonují, jaký mají zhruba rozsah a jestli mají rytmus,“ popsala Dana Bezstarostová z pelhřimovské základní umělecké školy.

Pro některé děti to prý může být i výhodou. „Vždy se jich najde pár, které se zkoušky bojí. Když budou moci být doma, mít vedle sebe maminku, tak možná zazpívají lépe než u nás ve škole,“ vysvětlila Bezstarostová.

Proti přijímačkám on-line jsou naopak v Kamenici nad Lipou. „Myslím si, že je lepší fyzický kontakt. Talentové zkoušky u nás budeme mít poslední červnový týden, takže by to mohlo vyjít. Případně je posuneme na srpen. Až kdyby i toto nebylo možné, tak vymyslíme nějakou alternativu, ale zatím chceme, aby se vše odehrávalo přímo u nás,“ sdělil ředitel tamní umělecké školy Martin Vaverka.

Stejného názoru je i Jindřich Macek, ředitel havlíčkobrodské školy J. V. Stamice. „Rád bych se se zájemci sešel osobně, byť třeba v rouškách. Zatím máme přijímací talentové zkoušky naplánované na konec května, ale budeme uvažovat, jestli je částečně neposunout na pozdější termín,“ informoval Macek.

Na výuce se ale shodují. Učitelé teď k dětem promlouvají skrze mobilní telefony a počítače. „Nechtěl jsem přikazovat, jak to má být. Mnohdy toho děti mají dost ze základních a středních škol. Sám to vidím na synovi. Látku proto většinou natočíme na video, ze kterého se mohou učit, až budou chtít. Nechceme, aby ZUŠku brali jako nutné zlo, ale aby je to skutečně bavilo. Co mám zpětnou vazbu od rodičů, tak se nám to docela daří a děti doma rády muzicírují,“ usmál se Vaverka.

To v Brodě vše probíhá živě. „Učíme úplně normálně, akorát jsme od sebe vzdálení. Používáme například aplikace WhatsApp, Skype nebo si voláme. Má to tu výhodu, že až se vše vrátí do normálu, budeme moci normálně navázat a žákům nebude nějaká látka chybět,“ podotkl Macek.

Jak ale dodal, takovéto vyučování je pro učitele psychicky náročnější. „Osobně učím klasickou kytaru a jako skladatel mám výhodu, že velmi dobře slyším. Když dítko udělá chybu, tak ho na ni upozorním. Obecně je ale distanční forma výuky o něco těžší,“ svěřil se Macek.