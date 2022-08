Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Na Podzámeckou nivu dorazily stovky lidí. Mezi nimi byla i Jana Válková se svými kamarádkami. „Je to tady super. Nejvíc jsem se těšila na Michala Hrůzu, ale Like it a Pískomil taky byli skvělí. Určitě přijdeme i zítra,“ neskrývala spokojenost Válková.

V pátek se Třebíčané mohou těšit na IQlandiu, Divadlo Ampulka a Partičku.

Festival Zámostí, den první: najdete se na fotografiích?