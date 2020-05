„Park, čili venkovní prostoty, máme otevřené celou dobu, protože je to u nás běžně možné. Uvnitř zbývá dodělat drobnosti v expozici, finišujeme s úklidem, abychom mohli hned v úterý 26. května otevřít, protože 25. května je pondělí a to bývají památky zavřené,“ uvedl kastelán Státního zámku Náměšť nad Oslavou Marek Buš.

On a kolegové ještě čekají na instrukce ohledně počtu osob ve skupině při prohlídce. „Návštěvníkům budou k dispozici dvě prohlídkové trasy – reprezentativní prostory a apartmán hraběte Haugwitze,“ doplnil Buš.

Nádvoří otevřou až s hradem

Vnější prostory Státního hradu Lipnice jsou volně přístupné. Ale nádvoří otevřou až se samotným hradem 26. května. „Stíháme teď věci, které bychom jinak nestihli, třeba na nádvoří založit trávník, lidé by ho za normálního provozu ušlapali. Opravujme schody. A pro novou expozici jsme potřebovali například zarámovat obraz, ale lišta byla zrovna z Itálie, tak jsme na ni museli čekat – kvůli koronavirové krizi," řekl tamní kastelán Marek Hanzlík. Pro návštěvníky připravili expozici Vytápění ve středověkých hradech.

V Telči se mocně buduje. Státní zámek prochází tříletou rekonstrukcí za čtvrt miliardy korun. Práce mají vliv na jeho chod. „Zámecký park je normálně přístupný stále. Ovšem do interiérů pustíme návštěvníky až zřejmě 1. června, a to pouze na trasu B – do bytu posledního majitele,“ informoval tamní kastelán Bohumil Norek. Na zcela opravenou památku si návštěvníci počkají do sezony 2023.