Třebíč má od 24. října nového čestného občana. Stal se jím herec Miloslav Mejzlík, který pochází ze zdejší čtvrti Borovina a právě v borovinském ochotnickém divadle začínal svou uměleckou kariéru.

Herec Miloslav Mejzlík je čestným občanem Třebíče. | Video: Deník/Milan Krčmář

Mejzlík převzal čestné občanství před zahájením představení Už tě mám dost. „Když mi pan starosta telefonoval, že bych mohl dostat čestné občanství, velice mě to zaskočilo. Když jsem si totiž procházel, kdo je čestným občanem města, pod M je to Tomáš Garrigue Masaryk. To ve mně zatrnulo. Ale pak jsem panu starostovi řekl, že to velice rád přijmu, protože jako o čestného občana se o mě bude muset na stáří město postarat,“ rozesmál Mejzlík zaplněný sál třebíčského divadla Pasáž. „A pan starosta vůbec nezaváhal a řekl: ‚Ale jistě, pane Mejzlíku, můžete si vybrat. Máme tady několik domovů důchodců.‘ Takže mám před sebou nádhernou perspektivu. Můžu se kdykoli vrátit do Třebíče,“ doplnil herec.

Ten zavzpomínal na své blízké, kteří už jej nemohli při tomto významném aktu sledovat, a pak vyslovil dvě přání. „Celé léto jsem hrál na Karlštejně a několikrát v týdnu jsem se vracel do Třebíče a pak zase zpátky. Tak bych si moc přál, abychom konečně měli obchvat města,“ poukázal na velmi špatný stav třebíčské dopravní situace.

To druhé přání bylo z umělecké branže. „Za války zde, v Třebíči, vzniklo vůbec první oblastní divadlo. Bylo to Horácké divadlo. A to bylo po válce přesunuto do Jihlavy, aby tam zaplnilo nějaký český element po vysídlených Němcích. Měli bychom zde udělat vzpomínku na herce, kteří odsud pocházeli – Míla Myslíková, Jirka Pecha, Zdeněk Braunschläger, Polda Franc, z těch mladších třeba Jarda Šmíd,“ dodal Mejzlík.

Miloslav Mejzlík převzal nejen čestné občanství, ale také pro divadlo Pasáž vyhotovil otisk své ruky. Ten tak doplní podobné otisky dalších významných herců, které jsou již v Pasáži umístěné.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář