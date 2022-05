Bývalý člen Slovenského národního divadla, dnes na volné noze, několik let moderuje pořad Zázraky přírody. Společně s Vladimírem Kořenem absolvují různé výzvy, při kterých jde občas i o život. „Právě jsme dotočili 110. díl a diváci se mají na co těšit,“ prozrazuje hned v úvodu.

Zázraky přírody jsou typické tím, že v závěru každého dílu oba moderátoři soutěží v nějaké aktivitě, často hodně adrenalinové a nebezpečné. Jak to, že z ní Vladimír často vyjde jako vítěz? „Děláme z něho schválně hrdinu. Chceme totiž, aby se přihlásil do voleb na prezidenta České republiky,“ s úsměvem říká.

Všechny akce a rekvizity kolem vymýšlí dramaturgyně. Třeba když oba umělce navlékla do neoprénu. „Tvrdila nám, nebojte, bude to vtipné. Jenže to není vtipné, to je už ostuda,“ přiznává s nadsázkou. Přesto se pokaždé nechají přemluvit. V jednom případě však herec soutěžit odmítl. A to když měli slaňovat Žižkovskou věž, která měří 216 metrů. „To už bylo hodně za hranou. Když mi uvázali lano a řekli, že svůj život mám ve svých rukou, tak jsem si to rozmyslel. Přemýšlel jsem, co by se třeba stalo, kdybych v půlce dostal křeč a nemohl se hnout. Co byste dělali? Ptal jsem se profíků. Prý by se ke mně spustil někdo další a přemlouval by mě, abych se pustil. Už to vidím: noo, Marošku, neboj se, pusť se toho lana, my ti pomůžeme,“ vzpomíná dnes už se smíchem na okamžiky, kdy se definitivně rozhodl souboj vzdát.

Gynekolog a chirurg

Zajímavostí je, že herec účinkoval jak ve slovenské, tak v české Ordinaci v růžové zahradě. V té první hrál gynekologa, ve druhé chirurga. „Gynekolog byl rozhodně lepší,“ přiznává rozesmátému publiku. Chirurgické operace jsou totiž ztvárněné velmi věrohodně, i díky zvířecím vnitřnostem a krvi. „Když jsem to viděl, málem jsem omdlel. To přece nemůžu hrát, já nesnáším krev,“ vtipkuje.

V roce 2006 se zúčastnil populární taneční soutěže Let´s dance, v Česku ji diváci znají jako StarDance. Z deseti kol se dostal do pátého. „Asi jsem byl sympatický, protože jsem porazil i Brožovou a Vondráčkovou,“ usmívá se. Jedním dechem však říká, že je to nejlepší posilovna na světě. „A vy máte tu nejkrásnější činku,“ přidává. Pravdou ale je, že měli choreografii postavenou na tom, že Kramára zvedala spíše jeho taneční partnerka. „To proto, že já jsem ji prostě zvednout nedokázal,“ prozrazuje. A nezapomněl dodat i jeden kompliment, kterého se mu dostalo od dnes už nebohého režiséra Jozefa Bednárika: „Ruky nevedia, čo robia, nohy nevedia, čo robia, ale tváril si sa dobre.“

Charismatický herec v mládí hrával kladné postavy, po revoluci se to však otočilo – dostával spíše role grázlů. „Určitě si vybavíte mafiána ve Fontáně pre Zuzanu 2, ministerského předsedu ve filmu Únos nebo Voznára inspirovaného Kočnerem v sérii Za sklom. To byl opravdu otřesný případ, jak nechal zavraždit našeho mladého novináře,“ připomíná.

Bytové divadlo

Málokdo tuší, že Kramár už osm let provozuje takzvané bytové divadlo. „Mám hezký staromládenecký byt, kde několikrát do měsíce hrajeme představení Tajomné variácie. Je to zhruba pro třicet lidí. Celé to trvá čtyři hodiny,“ popisuje projekt, kvůli kterému přijíždějí do Bratislavy například i lidé z Karlových Varů. Bonusem je pak to, že herec každého osobně přivítá, na návštěvníky čeká prohlídka jeho bytu, ochutnávka vín a malý raut. „Vždy si u toho vzpomenu na paní Chramostovou, která bytové divadlo provozovala v čase normalizace,“ říká.

Před několika lety měl slovenský idol žen období, kdy si potřeboval odpočinout a chvilku nic nedělat. Proto se rozhodl odjet do Ameriky. Anglicky uměl říct jenom my name is Maroš Kramár. S tím se pojí mnoho vtipných historek. Jedna se stala hned v letadle. „Stevard mi něco dlouze anglicky vysvětloval. Já jsem jenom s kamennou tváří přikyvoval. To víte, umím se tvářit. Nakonec jsem horko těžko pochopil, že jde o dva lidi, kteří by chtěli sedět vedle sebe, tudíž jestli bych si nepřesedl. Vyšel jsem z toho královsky: tím, že jsem dělal drahoty, dostal jsem láhev šampaňského,“ popisuje story v oblacích.

Herec je rozvedený, má tři děti – Timura, Tamaru a Marka. Půjdou v jeho šlépějích? „Nemyslím si,“ je přesvědčený. „Timur se před kamerou objevil, ale pak mi řekl, že už hrát nebude. Prý se nechce přetvařovat. Tamara studuje neurovědu. Sice nevím, co to je, ale říkám si, že studuje proto, aby pochopila tatínka,“ uzavírá muž, který uznává prezidentku Zuzanu Čaputovou, jako hereckou partnerku miluje Evu Holubovou a rád improvizuje za každých okolností.