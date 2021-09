Druhá expozice, Řemesla a služby zapojí malé i velké zvědavce. Vede jí totiž interaktivní dětská linka, která má vyvrcholení v Masných krámech, které jsou součástí prohlídkového okruhu. „Ideou linky je to, aby si děti vše ošahali a zkusili. Nechceme ale zapojení počítačů a technologií, chceme aby zapojili ruce a mozek. V masných krámech je tak čekají kvízové sloupy, kde je za úkol správně přiřadit řemeslníka, jejich výrobek, znak cechu a surovinu, ze které vyrábí,“ poodhalil Petr Beránek. V rámci změn nově lidé nahlédnou i jednotlivých krámků, kam doposud mohli nahlížet jen oknem.

Do velké rekonstrukce se zapojilo i město, kterému zámek patří. „Letos jsme dokončili druhou etapu výměny oken. Díky tomu jsou už všude nové. V současné době provádí akademický malíř Pavel Procházka ze Střížova restaurátorský průzkum historických maleb v zámku, které jsou ve velmi špatném stavu, místy až havarijní,“ uvedla asistentka starosty Barbora Pokorná. „Celkem jde o investice ve výši zhruba dvou a půl milionu korun, velmi nám pomohly například nové rozvody elektroinstalace, které město zařídilo,“ doplnil Beránek.

Nově lidé uvidí i to, jak zámek vypadal původně. V rámci rekonstrukce se totiž některým místnostem vrátí jejich původní vzhled. „Jde o dva pokoje, kde končí expozice Příběhu města. Vrátí se sem například dřevěné obložení , tapety nebo trofeje exotické zvěře. Velkým lákadlem podle mě bude i vystavený nosorožčí roh, byť půjde pouze o repliku, protože originál musí být uložen v trezoru. Existují totiž specializované bandy, které tyto rohy kradou pro jejich vysokou cenu na černém trhu. My zde budeme mít věrnou kopii z pryskyřice,“ nastínil Petr Beránek.

V patře renezančního zámku se pak nachází dvě inovované expozice. „První z nich je Příběh města a zámku. Připomeneme urbanistický vývoj města a lidé zde uvidí i upomínkové předměty. Mezi nejvzácnější patří vývěsní poutač z devadesátých let osmnáctého století, který označoval městskou spořitelnu, ta sídlila v budově dnešní radnice,“ vyprávěl Beránek. Dále se výstava zaměří i na významné ale neznámé významné osobnosti. „Jednou z nich je například Sylva Valášková Macharová, která se do města přivdala. Už před válkou se stala zdravotní sestrou a obor velmi propagovala a profesionalizovala. Stala se nositelkou Nachtigalova červeného kříže, který dodnes mají pouze dva lidé z Československa, jedním z nich je právě ona,“ připomněl vedoucí muzea.

Generální rekonstrukce Muzea Moravské Budějovice * jde o největší opravu prostor, od dob, kdy tam muzeum funguje * znovuotevřít by mohli v dubnu 2022 * muzeum nabízí dvě expozice – Příběh zámku a města a Řemesla a služby na jihozápadní Moravě * obě dostanou nový vzhled, lidé například uvidí i dříve nepřístupné prostory * muzeem nově povede interaktivní dětská linka

Pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, která je právě v Moravských Budějovicích momentálně prochází doslova generální rekonstrukcí. Přesto se netradičně otevřelo lidem, kteří mohli nahlédnout pod pokličku toho, co muzeum představí v dubnu příští rok, kdy je plánované znovuotevření.

Podívejte se, jak to momentálně vypadá v Muzeu v Moravských Budějovicích | Foto: Deník/Ivana Říhová

/FOTO/ Jde vidět, že zde opravdu odvedl obrovský kus práce. Myslím si, že mnoho lidí ani netuší, co vše se v muzeu děje a to mi přijde trochu škoda. Tak shrnul svoje pocity jeden z návštěvníku moravskobudějovického muzea řemesel a služeb Stanislav Šťáva.

