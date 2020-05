Po „koronavirové“ přestávce bude v Náměšti ve výstavní síni opět k vidění výstava soukromé sbírky kočárků Boženy Dvořákové z Jihlavy. Výstava startuje 11. května a potrvá do 19. května.

Výstava kočárků babičky Boženky v Městském kulturním středisku Náměšť nad Oslavou. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V kolekci jsou kousky, jež vznikly v průběhu jednoho století – kočárky hluboké i sportovní, z různých materiálů a s různým pérováním, i kočárky pro panenky. Otevřeno bude ve všední dny od 13.00 do 16.00. V sobotu pak od 9.00 do 11.00, v neděli od 13.00 do 16.00.