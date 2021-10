Vizuální koncepce letošního ročníku se nese v duchu snění a malý wellness pro duši i mysl chtějí pořadatelé připravit návštěvníkům festivalu, Inspiračního fóra i programu Ji.hlava dětem. Co se týká koronaviru, lidé budou na akreditace dostávat nálepky dle toho, zda jsou očkovaní či testovaní na celou dobu festivalu, nebo jen na část. Pokud bude někdo potřebovat, bude možné se nechat otestovat přímo v Jihlavě.

Festival začne už za dva týdny a tak organizátoři představili program. „Diváci se mohou těšit na tři stovky filmů. Na to nejnovější z českého i světového dokumentu,“ zve Zuzana Kopáčová z pořadatelského týmu. Ředitel festivalu Marek Hovorka těší, až se návštěvníci opět potkají v kinech, což loni nebylo možné. „Jsem přesvědčený, že tento jubilejní ročník bude i kvůli té roční pauze nezapomenutelným zážitkem, plným přátelských setkání i překvapivých filmových zážitků,“ řekl.

Šest dnů, tři sta filmů a návrat do kin. Takový bude letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, který slaví čtvrtstoletí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.