Už na vernisáži Jaromír Šofr prozradil, že úplně první jeho výstavu zahajoval právě Zdeněk Svěrák. „A od té doby chodím na všechny Jaromírovy výstavy,“ prozradil Zdeněk Svěrák, který k některým obrazům přidal i osobní vzpomínku. „Pamatuji si, že dívka z téhle malby jednou přišla na jinou Jaromírovu vernisáž v Praze. Samozřejmě už jako mladá paní. Tehdy to pro všechny bylo příjemné překvapení,“ poukázal na obraz Cvičení se stuhou.

Právě ženské postavy jsou jedním z hlavních motivů Šofrových obrazů. „To je mi na Jaromírových malbách sympatické, v tom jsem s ním zajedno,“ glosoval Svěrák.

A na jaké filmy, které s Jaromírem Šofrem natáčeli, vzpomínají nejraději? „Krásné jsou všechny, ale nejraději mám scénu z filmu Na samotě u lesa. Jdu tam s Janem Třískou po cestě, potkáme děvče s bicyklem a vzápětí Zdeňka Blažka, který nám předvádí, jak se chytají zmije. Je točená na jeden záběr, to byl od Jaromíra opravdu majstrštyk,“ prozradil Svěrák.

Ve filmu Na samotě u lesa hrál i Brukner, který se objevil také ve Vesničce mé střediskové či v Marečku, podejte mi pero. „Já mám ale nejradši Postřižiny, to je úžasný film,“ uvedl Brukner.

Lékárník Šofr

A je to právě Brukner, kdo v „cimrmanovské“ hře Dobytí severního pólu hraje lékárníka jménem Šofr. „To není náhoda, od Jaromíra jsme si to příjmení s dovolením vypůjčili. Jeho tatínek i dědeček byli lékárníci, a tak jsme to využili,“ vysvětlil Brukner.

Divadlo Járy Cimrmana do Třebíče zavítalo na pozvání zdejší organizátorky kulturních akcí Ivany Řídké. Výstava Šofrových obrazů v Malovaném domě potrvá do 9. ledna 2022.