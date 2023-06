/FOTO, VIDEO/ Ten životní příběh ho fascinoval. O sochaři Frantovi Bělském musel shánět stále nové a nové informace. „Bělský mi nedal spát. Vznikla z toho taková malá posedlost. Dokonce jsem se vydal i do italské Ravenny, abych si v tamní knihovně prohlédl jednu jeho bustu. Chtěl jsem vidět jeho další sochy v Anglii. A přišel jsem i na to, že dvorní básník Cecil Day-Lewis napsal hru na motivy Bělského života,“ vypráví Bohumil Vostal, třebíčský rodák, nyní zpravodaj České televize ve Washingtonu, který od roku 2018 do roku 2022 působil na stejné pozici ve Velké Británii.

Křest knihy Portrétoval anglickou královnu v třebíčské knihovně. Autorem knihy o sochaři Frantovi Bělském je třebíčský rodák Bohumil Vostal. | Video: Deník/Milan Krčmář

Vostal o Bělském nyní vydal knihu, kterou pokřtil v pondělí 12. června ve své rodné Třebíči. Nese název Portrétoval anglickou královnu. Ten název je výstižný – i když ne úplně přesný. Franta Bělský je totiž jediný sochař, který portrétoval nejen zesnulou královnu Alžbětu II., ale i její matku, děti a také vnuka, nynějšího následníka trůnu prince Williama. Podoby čtyř generací nejslavnější královské rodiny na světě ztvárnil člověk, který se narodil v Brně a z Československa hned dvakrát emigroval. Tyto, ale i další sochy pro knihu nafotografovala Vostalova švagrová Michaela Vostalová, špičková fotografka, která předtím, než si zařídila fotoateliér, fotografovala i pro různá média – včetně Deníku.

Bohumil Vostal (nar. 1980 v Třebíči)

Absolvent Gymnázia Třebíč a Univerzity Karlovy v Praze.

Nyní zpravodaj ČT ve Washingtonu, předtím v Londýně (2018 – 2022) a Bruselu (2012 – 2017).

V letech 2000 – 2005 externí redaktor české redakce BBC v Praze.

Dokud o něm ale Vostal nepřipravil první pořad, znal Bělského jen málokdo. „Na Frantu Bělského jsem přišel v rámci mé práce zpravodaje České televize v Londýně. Začalo to tím, že jsme měli za úkol připomenout, jak svět zaznamenal sebeupálení Jana Palacha. Když jsem se díval, jak tuto událost zaznamenali v Británii, objevilo se jméno Franta Bělský. Ten vytvořil Palachův pamětní reliéf, který byl v centru Londýna na domě krajanské charity Velehrad,“ vysvětlil třebíčský rodák s tím, že postupně odkrýval další Bělského životní osudy. „Ve stand-upu jsem tehdy zároveň uvedl, že Bělský portrétoval třeba i královnu Alžbětu II. či prince Williama. V tu chvíli jsem si uvědomil, jak je to fascinující. Byl tu český sochař, který portrétoval členy královské rodiny. A když jsme dělali další reportáž o československých vojácích, kteří se z poražené Francie v roce 1940 přeplavili do Anglie, v seznamu těch vojáků byl opět Bělský. Rozhodl jsem se proto, že z Bělského udělám hlavního hrdinu té reportáže – a že opět zmíním, že tento dělostřelec to nakonec dotáhl až ke dvornímu sochaři,“ doplnil.

Bělský byl ženatý s Irenou Sedleckou. Vostal se setkal s její dcerou, která mu poskytla další materiály. „V té chvíli jsem se rozhodl, že z toho uděláme půlhodinový televizní pořad. Bylo to v době pandemie covidu, tak to bylo docela složité. Ale povedlo se, pořad pojmenovaný Portrétoval jsem anglickou královnu byl odvysílán,“ popsal dále Vostal.

František „Franta“ Bělský (1921 v Brně – 2000 Abingdon-on-Thames)

Český sochař.

V roce 1939 jeho rodina uprchla do Británie (Bělský byl židovského původu). Po válce se vrátil do Československa, v roce 1948 opět emigroval. Jeho poslední pražskou zakázkou byla v roce 1947 tvorba pamětní desky pro chrám sv. Cyrila a Metoděje připomínající parašutisty a kněží, kteří zemřeli v souvislosti s atentátem na Heydricha, včetně Jana Kubiše z Dolních Vilémovic na Třebíčsku.

Jediný sochař, který zachytil příslušníky čtyř generací britské královské rodiny od královny matky přes královnu Alžbětu II. a její děti. Poslední z královského dvora, koho portrétoval, byl princ William v roce 1985. Tehdy byly princi tři roky.

Bělský zemřel na rakovinu ve svých 79 letech.

Jenže materiálů o Bělském měl tolik, že se do pořadu všechny vejít nemohly. A proto začal pracovat na knize, kde by Bělského osudy shrnul detailněji. „Bělským jsem se začal zaobírat v roce 2019 a na knize jsem pracoval až do konce roku 2022. Když zemřela královna Alžběta II., byl jsem už zpravodajem ve Washingtonu. Tehdy jsem byl opět povolán do Anglie. V knize se tenkrát upravilo pár vět a tím dostala závěrečnou podobu. Ukončila ji éra této nejdéle vládnoucí panovnice,“ vysvětlil Vostal.