Z višně dolů je píseň, ve které se mohou najít jak mladí, tak i starší posluchači. „Samozřejmě, že bych si přála, aby se líbila úplně všem. Ale myslím, že opravdu by se v ní mohl najít každý, protože má různé části, třeba když se člověk probouzí z kocoviny a to nemusí být jen ta po alkoholové noci, ale i jako nějaké vystřízlivění a dále je tam i motiv lásky,“ vysvětluje Anežka Binková.

K písničce natočila videoklip, který nyní představila světu. „Natáčeli jsme ho v Mohelně, konkrétně v Mohelenském dvoře, který vlastní naši kamarádi. Ten den bylo škaredě, ale večer se počasí uklidnilo a nám to vyšlo, že dokonce přestalo i pršet. Samotný klip jsme měli hotový rychle, trvalo to zhruba dvě hodiny, protože jsme ten den pracovali ještě na natáčení dalšího videoklipu,“ popisuje písničkářka.

K jaké skladbě ale druhý videoklip bude zatím nechce prozrazovat. „Pokud ale vše dobře půjde, myslím, že začátkem listopadu spatří světlo světa. Plánujeme dál pracovat na jednotlivých písních a postupně je vydávat. Vlastní desku zatím nechystám, ale uvidíme, co přinese čas,“ říká Anežka.

Pokud se nezhorší koronavirová situace a budou se moci konat kulturní akce, plánuje i několik koncertů. „Jde o vánoční vystoupení, měly by se konat například v Jaroměřicích nebo Hrotovicích. Jednáme ale například i o Ivančicích. Zkrátka pokud to půjde, vydáme se do okolí,“ plánuje písničkářka.

Inspirací při tvorbě je Anežce i její okolí. „Moc ráda totiž poslouchám, co mi kdo vypráví. Například že má nebo ztratil lásku či že prožívá nějaké strasti. Sama si nad tím pak dumám a občas mě to inspiruje, že o tématu složím písničku. Snažím se to psát ale tak, aby nebylo poznat o kom zpívám. I když se mi už párkrát stalo, že se v textu ti lidé zrovna našli,“ poodhaluje Binková.

Soutěží i ve slavíkovi

Anežka Binková momentálně bojuje i o ocenění Český slavík. „Soutěžím v kategorii zpěvačka. Když jsem se dozvěděla, že se uskuteční letošní ročník, dívala jsem se do kategorií a našla jsem tam i sebe. Nevím, kdo mě nominoval, ale moc mě potěšil. Lidé pro mě mohou hlasovat až do devatenáctého listopadu,“ dodává Anežka Binková.