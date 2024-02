A zákazníků měli dost. Od října 2020 do března 2022 natankovali téměř 450krát. Použili k tomu čtyři tankovací karty. Dnes už bývalí partneři Tereza Pitourová a Petr Kovárník z Třebíčska skončili v pátek devátého února před třebíčským soudem, kde jim za zpronevěru hrozil trest od dvou do osmi let.