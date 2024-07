Násilníka, který minulý týden sexuálně napadl mladou ženu, dopadli třebíčští policisté. Muž je obviněný ze znásilnění. Na soud čeká ve vazbě. Hrozí mu až deset let vězení.

Oznámení o mladé ženě, která se stala obětí sexuálního útoku, přijali třebíčští policisté minulý týden večer. Žena se s mužem potkala náhodou. Potřebovala odvézt a využila nabídky od řidiče, kterého neznala. „Společně odjeli, cesta ale skončila na opuštěném místě a žena čelila z jeho strany násilnému jednání,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Po napadení vyhledala pomoc u lidí v blízké obci. „Žena utrpěla mimo jiné zranění v oblasti hlavy, které si vyžádalo ošetření v nemocnici,“ sdělila mluvčí.

Policisté se postupně dostali na stopu podezřelého muže a jeho autu, kterým ženu vezl. Vypátrat se jim ho povedlo na začátku tohoto týdne. „Zadrželi ho v místě, kde v současné době pracuje. Muže odvezli na oddělení a byl umístěn do policejní cely,“ informovala Kroutilová.

Devětadvacetiletý muž byl obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění. Je navíc v podmínce. Letos na jaře byl potrestán za násilnou trestnou činnost k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do příštího roku. „Na podaný návrh byl devětadvacetiletý muž vzat do vazby,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Milan Špaček, s tím, že následně policisté obviněného muže odvezli do věznice.

Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až na deset let.