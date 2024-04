Do restaurace v Třebelovicích se vloupal v noci zloděj. Svůj lup nejspíše sám hned vypil. Policisté ho po dopadení museli odvézt na záchytku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Zloděj se do hospody vloupal v noci z úterý na středu. Dovnitř se dostal tím, že rozbil okno. „Odcizil cigarety, alkoholické nápoje a mražené potraviny,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo vyrazila policejní hlídka včetně policejního psovoda, který se zapojil do pátrání. Krátce na to se jim podařilo chytit podezřelého šestadvacetiletého muže. „Vzhledem k tomu, že muž byl v podnapilém stavu, ho policisté eskortovali k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy,“ vysvětlila mluvčí.

Zloděj způsobil majiteli škodu v celkové výši přesahující devět tisíc korun.

