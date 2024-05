Po zloději, který řádil v Moravských Budějovicích, pátrají policisté. Ze stavebních buněk tam ukradl věci za tři sta tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Zloděj se do stavebních buněk v Komenského ulici vloupal někdy od pátku 3. května do pondělí 6. května. „Dovnitř se dostal po odstranění visacích zámků a vypáčení dveří. Poté vnikl do pěti stavebních buněk,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Uvnitř sebral stavební nářadí, vrtačky, laserové nivelační přístroje, rozbrušovačky, bourací kladiva, baterie, nabíječky, motorovou pilu a další věci. „Majitelům způsobil krádeží a poškozením buněk škodu v celkové výši tři sta tisíc korun,“ doplnila mluvčí.