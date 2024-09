„Těsně předtím jsem se probudila z narkózy. Slyšela jsem sestru, jak říká, Františku, počkejte u paní, jdu si pro papíry, a v ten okamžik jsem to ucítila,“ popsala u soudu poškozená.

Během své výpovědi prakticky po celou dobu plakala. Její výslech musel být veden bez přítomnosti obžalovaného. „Ihned jsem se s tím svěřila sestřičkám a sepsala jsem o tom záznam ještě v nemocnici. Doma jsem se pak rozhodla oznámit to na policii, aby se to nestalo ještě někomu dalšímu. Podle mého názoru to ten sanitář neudělal poprvé,“ řekla soudu poškozená.

Obžalovanému hrozí trest od pěti do dvanácti let. Podle obžaloby totiž zneužil bezbrannosti poškozené po operaci. Událost se stala 15. listopadu 2022 při přesunu pacientky z operačního sálu na takzvaný dospávací pokoj.

„Je tam tolik lidí, že bych něco takového ani nemohl bez pozornosti někoho jiného udělat,“ bránil se u soudu František Š., který byl po události z nemocnice okamžitě propuštěn. Nyní pracuje jako dělník.

Obžalovaný má pravdu v tom, že jeho chování neušlo pozornosti jedné zdravotní sestřičky. Ta si podle informací Deníku měla všimnout nestandardního chování sanitáře. Zatím ale nebyla její výpověď u soudu prezentována.

Přiznání odvolal

František Š. na úvod řekl, že nic, z čeho je obviněn, neudělal, přestože se k tomu při prvním výslechu na policii přiznal. „To, co mi je kladeno za vinu, je pravda. Při převozu ze sálu jsem pacientce zasunul ukazováček levé ruky do vagíny. Takto jsem to udělal dvakrát za sebou. Byl to zkrat. Paní se mi líbila,“ přečetl z původní výpovědi bývalého sanitáře předseda senátu Miloš Žďárský.

František Š. pak přišel na policii znovu a vše odvolal. Totéž učinil i u soudu. Vysvětlil to tím, že ho k přiznání donutili policisté. „Nechtěl jsem jít do vazby,“ řekl František Š. Na svém si trval i poté, co ho soudce poučil, že když křivě obviní někoho jiného z trestného činu, mohl by mu za to hrozit další trest.

Státní zástupce Jan Adam mu za zvlášť závažný zločin znásilnění navrhuje nepodmíněný trest kolem šesti let. „Poškozená jednáním obžalovaného podle znalců utrpěla těžkou újmu na zdraví vlivem posttraumatické stresové poruchy,“ uvedl Adam.

Poškozená u soudu potvrdila, že u ní přetrvávají deprese, poruchy spánku i úzkosti. „Nejhorší je, že jsem se bála lidí. K lékaři se bojím. Někdo se mnou musí stále chodit. Pořád jsem někomu na obtíž,“ uvedla plačící žena. Partnerský vztah, který v té době měla, se jí kvůli této události také rozpadl. Partnera nemá dodnes. Psycholožka potvrdila, že je poškozená věrohodná a nemá důvod si takové věci vymýšlet. Hlavní líčení soud odročil na 18. října. Vyslechnuti musí být další svědci včetně znalce psychiatra.