Radka Pospíšila z Pozďatína na Třebíčsku za to soud už v roce 2022 potrestal podmínkou. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách a maření výkonu úředního rozhodnutí dostal trest na pět měsíců.

Pospíšil mařil úřední rozhodnutí tím, že nereagoval na výzvy úřadů, aby snížil stavy zvířat. Podle inspektorů to udělal jen formálně, když měl zvířata prodat družce. Ve skutečnosti ale například na jatkách vystupoval jako majitel zvířat. Za to měl dokonce dostat pokutu pět tisíc korun. Tu ale do doby odsouzení nezaplatil.

Týrání krav na Vysočině. Kontrola odhalila v Krasonicích vážné nedostatky

Pospíšilovi nyní dokonce hrozí, že skončí na rok ve vězení. Třebíčský soud měl v plánu ve středu šestého března projednat to, zda se Radek Pospíšil takzvaně osvědčil během podmíněného odsouzení. Co přesně zavdalo příčinu, aby soud jednání nařídil, není jasné.

Ze soudní databáze vyplývá, že jednání bylo nakonec odročeno až na začátek dubna. „Důvodem odročení veřejného zasedání je snaha o opětovné předvolání odsouzeného, protože se mu nepodařilo doručit předvolání,“ vysvětlila mluvčí soudu Valášková.

Záchrana krávy v Lomech: z jímky ji hasiči tahali hodinu a půl

Pokud by se Pospíšil opakovaně vyhýbal soudnímu jednání, mohla by si pro něj přijít policie a k soudu ho předvést.

Státní veterinární správa zjistila, že i přes uložená opatření pokračoval farmář v chovu a týrání zvířat. Krajská veterinární správa proto v roce 2023 informovala obec s rozšířenou působností o tom, že dochází k maření úředního rozhodnutí.

„Z tohoto důvodu byla týraná zvířata umístěna do předběžné náhradní péče v září loňského roku.

V současné době je věc v šetření policie,“ informoval o aktuálním dění mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V Lesní ulici v Třebíči vznikají po dešti laguny. Řešení je však v nedohlednu