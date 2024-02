Poškozený odmítl dres vydat, ale když násilníci svou výhrůžku zopakovali, nakonec jim ho zoufalý muž dal. Incident se odehrál v jednom ze znojemských parků po osmé hodině večer. Kriminalisté to vyhodnotili jako zločin loupeže, za což oběma mužům hrozil trest od dvou do deseti let.

Navíc jim přitěžoval fakt, že už loni v lednu je třebíčský soud potrestal za jinou, ale podobnou loupež. V listopadu 2022 na čerpací stanici v Třebíči oloupili mladého jihlavského hokejistu Jiřího Doležala o klubové tričko. Bylo to za poměrně dramatických okolností. „Řekl jsem, že jim nic nedám,“ uvedl pro Deník Jiří Doležal. Jenže to nebylo nic platné.

Výtržníci na mladého hokejistu dál doráželi slovy: „Sundej to tričko, s tím tady nemáš co dělat. Jestli mi ho nedáš, tak nikam nepojedeš,“ přičemž Musil držel Doležala pravou rukou pod krkem za lem trička, které se mu snažil násilím stáhnout přes hlavu. Zachara se do toho aktivně zapojil tím, že opakoval, ať jim dá tričko a pohyboval se kolem auta. O tričko Doležal nakonec přišel. Dostal ho zpět až po několika dnech. Doležal si to totiž nenechal líbit a incident oznámil policii.

Musil i Zachara proto šli na čtvrteční soud s obavami. Aby trest zmírnili, prohlásili svou vinu a činu litovali. Soudce nakonec dospěl k názoru, že ještě není potřeba, aby šli oba muži za mříže. Před dalšími podobnými skutky je ale důrazně varoval. Výtržníci nakonec od soudu odešli s pokutami. Musil má zaplatit čtyřicet tisíc korun, Zachara šestatřicet tisíc korun. Kromě toho mají soudní zákaz vstupu na hokejová utkání třebíčského klubu na třicet měsíců. Rozsudek je pravomocný.

Pro obhájce Kováře je to úspěch, protože hrozba vězení nad jeho klienty byla vysoká. Šlo o takzvaný hraniční případ. S mírnými tresty odešli jen proto, že míra jejich násilí nebyla tak vysoká a šlo spíše o verbální výhrůžky. Vyhráno ale ještě nemají. „Nad klienty se hrozba vězení vznáší i nadále, protože v době loupeže ve Znojmě byli v podmínce. Soud v Třebíči tak ještě může rozhodnout o přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný,“ upozornil Kovář.

Zachara byl za oloupení jihlavského hokejisty odsouzen na čtrnáct měsíců, Musil na osmnáct měsíců. Podle obhájce má ale soud několik variant, jak rozhodnout. Poslat oba do vězení, je jedna z nich. Vzhledem k okolnostech se ale nabízí otázka, zda těch oloupených fanoušků nebylo víc, jen se rozhodli to neoznámit.

