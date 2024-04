Za chov zvířat v nevhodných podmínkách hrozí muži z Vysočiny vězení

Nyní soud řeší, jestli se v podmínce takzvaně osvědčil. Pokud by tomu tak nebylo, hrozí farmáři, že skončí na pět měsíců ve vězení. Možností je ale více. Soud mu může například prodloužit podmínku. Pospíšila soud předvolal už na dvě jednání. Ani na jedno nepřišel. Naposledy se měl soud konat v úterý 2. dubna.

„Veřejné zasedání bylo odročeno za účelem opětovného předvolání obžalovaného,“ informovala mluvčí soudu Jaroslava Valášková. Zatím nemá informace o tom, že by na příštím jednání, které by mělo být na začátku května, musela asistovat policie. „Není to vyloučeno,“ podotkla Valášková.

Pospíšila soud potrestal za to, že krávy a prasata nechal bez trvalého přístupu k pitné vodě, bez podestýlky, v silně znečištěném prostředí bez odtoku fekálií, nefunkčních napáječek a v celkově zanedbaném a nebezpečném prostředí. Podle inspektorů z krajské veterinární správy chovatel zvířata vystavil po delší dobu nevhodným podmínkám, navíc v prostředí, kde se mohla zranit. Chovatel tím podle úřadů ohrožoval jejich život a způsobil jim utrpení.

Zvířata mu musela být nakonec loni v září odebrána, protože nerespektoval nařízení, a umístěna do předběžné náhradní péče.