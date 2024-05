Za své jednání skončil u soudu. Za výtržnictví a poškození cizího majetku mu Okresní soud v Třebíči udělil podmínku v trvání osmnácti měsíců a peněžní trest padesát tisíc korun. Proti rozsudku se odvolal. Případem se ve středu zabýval Krajský soud v Brně. „Podmínka by pro mě byla velkou komplikací. Jsem totiž jednatelem firmy a zaměstnávám mnoho lidí, které by to mohlo ovlivnit,“ vysvětlil u soudu obžalovaný Zbyněk Č.