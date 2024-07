Šestadvacetiletý muž z Třebíčska, nedávno obviněný z drogové a majetkové trestné činnosti, opět kradl. Při pokusu o vloupání do stavebního kontejneru ho zadrželi strážníci. Soud na něj uvalil vazbu.

Recidivista z Třebíčska se ani měsíc po obvinění z drogové a majetkové trestné činnosti nepoučil a vrátil se ke krádežím. Muž se vloupal do stavebního kontejneru, kde se připravoval k odcizení nářadí v hodnotě téměř padesát tisíc korun. Jeho plány překazili strážníci městské policie.

Kriminalisté také zjistili, že se obviněný dopustil dalších trestných činů. Zneužil například cizí platební kartu a kradl zboží v třebíčských obchodech.

Recidivista má bohatou kriminální minulost. V minulosti byl opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, včetně majetkové a drogové. Dokonce si odpykal trest odnětí svobody a nyní je ve zkušební době podmíněného propuštění.

Vzhledem k opakované trestné činnosti podal policejní komisař návrh na vzetí obviněného do vazby. Soud návrhu vyhověl a muž byl umístěn do věznice. Za své činy mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.