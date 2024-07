Policisté vyjeli na vodní hladinu Dalešické přehrady v sobotu po poledni. „Policisté v rámci dnešní akce zjistili celkem tři porušení, všechna vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Dva přestupky se týkaly dokladů vůdců malých plavidel. V Jednom případě plavidlo projíždělo místem, kde je to zakázané.

Policisté proto provádějí dohled na vodní ploše v letní turistické sezóně téměř denně. Někteří jezdci na motorových člunech a vodních skútrech totiž v minulosti příliš rychlou a agresivní jízdou ohrožovali rekreanty na lodičkách, plavce, rybáře, ale i cestující na výletní lodi Horácko.

Pravidla plavby pro majitele soukromých plavidel jsou striktně vymezena právními předpisy. Plavební provoz upravuje vyhláška o pravidlech plavebního provozu, ve které jsou upraveny nejvyšší povolené rychlosti. Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců ve vodě. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně 10 kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve „skluzu“. Zdroj: Policie ČR

Policisté se však nezaměřují pouze na kontrolu plavidel. Zajímá je také, co se děje v zátokách kolem přehrady. Tam by se jinak než na motorovém člunu nedostali. A někteří lidé na to spoléhají. „Občas zjistíme například nedovolené táboření, nedovolené vjezdy osobních automobilů nebo rozdělávání ohňů v lese nebo na okraji lesa. Především v době letního období by mohl požár, který by se vymkl kontrole, způsobit rozsáhlé škody a následky. Proto při řešení zjištěných přestupků postupujeme nekompromisně,“ doplnil policista Vladimír Doležal, který na vodní hladinu vyjíždí pravidelně.

V loňském roce v měsíci červenci a srpnu zjistili policisté při kontrolách na Dalešické přehradě celkem dvaapadesát porušení.