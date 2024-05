Policisté na Třebíčsku se zabývají neobvyklým a rozsáhlým případem, který se týká investic do investičního alkoholu. Kriminalisté prověřují společnost Česká Whisky s.r.o., která je součástí holdingu společností Trebitsch Holding SE.

„Krajští policisté na Vysočině se v poslední době musí zabývat denně trestními oznámeními týkající se investičního alkoholu. Ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích se v souvislosti s investicemi do investičního alkoholu objevují různé zavádějící informace. Zejména z oblasti spotřebních daní z lihovin, pak zbytečně uvádějí v omyl konkrétní investory, kteří do investičního alkoholu v minulosti investovali,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Tito lidé se cítí být podvedeni, a proto se obracejí na policii s trestním oznámením. Někteří z nich se mylně domnívají, že investičního alkoholu se netýkají daňové předpisy ani zákon o povinném značení lihu, což je omyl. „Jednou ze společností, která je v současné době prověřována ze strany krajských kriminalistů, je společnost Česká Whisky s.r.o., která je součástí holdingu společností Trebitsch Holding SE,“ informovala Čírtková.

Pokud by si někdo chtěl ověřit vlastnictví daňových skladů daného subjektu, tak má možnost navštívit registr plátců SPD a EKO daní, který lze nalézt na stránkách Celní správy České republiky. V tomto registru mohou zájemci vyhledávat podle identifikačního čísla (IČ) společnosti. Z uvedených informací tak lze velice snadno zjistit, zda jejich zájmový subjekt je provozovatelem daňového skladu.

„Pokud po tomto sdělení nabyde nějaký investor domnění, že byl poškozen jednáním nějaké osoby nabízející investici do investičního alkoholu, tak to může nahlásit na jakékoliv služebně Policie České republiky,“ uvedl vyšetřovatel případu Martin Jaša. Přinést by sebou měl smluvní dokumentaci, potvrzení o bankovní transakci či výpis z jeho bankovního účtu. K tomuto by bylo dobré předat policistům i veškeré záznamy komunikace s osobou nebo společností, která nabízela investici do daného typu investice s poškozeným.