SVÁŘEČ (M/Ž) - SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA Ve 2JCP vymýšlíme a vyrábíme pokročilé strojírenské celky zejména pro moderní, čistou energetiku po celém světě. My máme skutečnou budoucnost. Vyberte si tu svoji. Co vás čeká? Otevíráme svářečskou školu v Třebíči, kde můžete zdarma získat svářečský průkaz v hodnotě 70 000 Kč. V rámci výuky budete pobírat po celou dobu standartní mzdu. Jedinou podmínkou je, abyste nabyté zkušenosti zúročili po dokončení kurzu přímo u nás a stali se tak součástí našeho týmu. Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? o Nejsou třeba žádné předchozí zkušenosti se svářením o Pokud už máte zkušenosti/proškolení, uvítáme vás také o Po dobu školení pobíráte standardní mzdu o Budete docházet do školy od pondělí do pátku ve standardní pracovní směně 8 hodin po dobu jednoho měsíce o Po celou dobu kurzu na vás bude dohlížet zkušený školitel dané metody svařování o Po ukončení kurzu absolvujete závěrečné zkoušky o Po úspěšném absolvování obdržíte příslušné certifikáty, které vás kvalifikují na svařování koutových a tupých svarů v metodě příslušného kurzu o Po zaškolení budete pracovat pod dohledem zkušeného mentora Co vás naučíme? o Svařovat metodou MAG nebo TIG dle otevřeného kurzu pro 6 osob o Samostatně obsluhovat svářecí stroj dle zaměření vašeho kurzu o Nastavit parametry pro svařování dle předepsaných technických postupů o Orientovat se v technických výkresech a svarových symbolech, podle kterých budete výrobek sestavovat Zaměstnanecké výhody: o Funguje nám to spolu - jsme tým lidí a přátel, který si navzájem pomáhá, podporuje se a společně chce změnit budoucnost českého strojírenství. o Pracujeme v jednosměnném provozu od 6:00 do 14:00, takže máme celé odpoledne pro sebe a svoje plány. o Za dobře odvedenou práci máme nárok na roční bonus. o Máme k dispozici 25 dní dovolené. o Pokud to máme do práce dál, využíváme příspěvek na cestu až do výše 2 000 Kč / měsíc. o Víme, že angličtina je v dnešní době potřeba téměř na každém kroku a proto máme lekce přímo na pracovišti. o Využíváme výhodné mobilní tarify nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodiny. o Postaráme se o teplé i studené obědy v naší kantýně za dotované ceny (od 34 Kč za oběd), na pracovišti máme k dispozici nápoje po celou dobu směny. o Vážíme si názoru našich lidí a proto za úspěšné doporučení nového kolegy vyplácíme odměnu ve výši 20 000 Kč. o Oceňujeme loajalitu našich zaměstnanců a odměňujeme je při pracovním výročí. o Rádi se společně potkáváme i mimo práci, pořádáme fotbalové turnaje, Dny pro naše zaměstnance a jejich rodiny a další akce v průběhu roku. 28 000 Kč

