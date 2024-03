Událost se stala 18. června mezi třetí a sedmou hodinou ranní. Mladíka Davida V., který byl pod vlivem alkoholu, měla do domu pozvat na návštěvu sama nezletilá dívka. V jednom z pokojů pak podle rozsudku měl mladík s dívkou chráněný pohlavní styk, přestože věděl, že jí ještě nebylo patnáct let.

Než z domu David V. odešel, z kufříku uloženého v ložnici v komodě sebral různé zlaté šperky. Šlo nejméně o jeden zlatý řetízek s přívěskem, sedm kusů náušnic a jedenáct kusů prstenů. Majitelce cenností tím způsobil škodu ve výši nejméně osmasedmdesát tisíc korun. Část šperků se pak pokusil prodat, což se mu z části i povedlo.

Mladík nakonec skončil před soudem, kde mu hrozil trest od jednoho do osmi let. Mladík byl navíc už v minulosti opakovaně soudně trestán za řízení pod vlivem a nerespektování soudního zákazu řízení.

Třebíčský soud mu nakonec vše sečetl tak, že ho potrestal dvěma roky. Do vězení mladík zatím nemusí. Trest mu soud podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Kromě toho nesmí řídit žádná motorová vozidla po dobu čtyř let. To ale není vše. Musí zaplatit peněžitý trest sedmadvacet tisíc korun. Poškozeným musí uhradit způsobenou škodu přesahující osm tisíc korun.

„Rozsudek je pravomocný. Všechny zúčastněné strany se vzdaly práva na odvolání,“ dodala mluvčí Valášková.

