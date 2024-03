„V případě loupeže soud rozhodl, že věc postupuje Městskému úřadu v Třebíči. Zažalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek,“ informovala Deník mluvčí třebíčského soudu Vladimíra Valášková. Podrobnosti, proč tak soud rozhodl, mluvčí nekomentovala. Rozhodnutí vyplývá ze soudní databáze.

Obžalovaný s iniciály P. Ch. čelil obviněný spolu s dalšími dvěma mladíky, které ale soud projednával samostatně. Co se tedy v třebíčském parku stalo? Loni ve středu sedmadvacátého září po osmnácté hodině obestoupila trojice násilníků, z nichž dva byli mladiství, dvojici studentů, kteří seděli na lavičce v parku. Výtržníci je slovně napadli a okradli o věci, které měli mladíci u sebe. Šlo o 135 korun, láhev bourbonu, cigarety a pivo v plechovce.

Jenže to násilníkům nestačilo a v napadání pokračovali. Když agresoři zjistili, že u sebe mladíci nemají moc peněz, začali se zajímat o jejich oblečení a obuv. „Máš docela pěkný boty,“ vyrukoval násilník na mladíka a věcí se neodbytně dožadoval. Dokonce s výhrůžkou zabití.

Mladík se svých věcí vzdát nechtěl. Když se rozhodl z místa odejít, pachatelé mu znovu řekli, že má pěkné boty, ať je vyzuje. Když to mladý muž odmítl, útok násilníků se opět stupňoval. Jeden z násilníků sáhl do kapsy tepláků a vytáhl něco stříbrného. Poškozený dostal strach, že je to nůž, a co měl u sebe, pachatelům dal. Podle soudu ale šlo v tomto případě jen o přestupek.

Naproti tomu byl P. Ch. uznán vinným z výtržnictví, když loni v červnu v Moravských Budějovicích za přítomnosti několika dalších lidí fyzicky napadl a škrtil mladíka s iniciály P. J. Mladík neváhal a vytáhl z kapsy nůž. Šermoval s ním tak vehementně, že se sám poranil prst. Oba si navzájem způsobili lehká zranění od modřin až po řezné rány.

P. Ch. musí podle soudu zaplatit peněžitý trest třicet tisíc korun. Jeho sok musel k soudu také, a to kvůli obvinění z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. V tomto případě ale soudu rozhodl, že nejde o trestný čin a případ poslal Městskému úřadu v Moravských Budějovicích jako možný přestupek.

Ani v jednom případě ale nejsou rozhodnutí soudu pravomocná. Pokud padne odvolání, bude se muset celým děním ještě zabývat Krajský soud v Brně.

