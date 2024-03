Udělali to tak, že přestříhali a vytrhali kabely z takzvané rackové skříně. Celé zařízení přestalo fungovat, a od IT služeb tak pachatelé odpojili na osm set uživatelů.

Okresní soud v Třebíči podnikatele a invalidního důchodce odsoudil k výchovným trestům, přesto s ním ale nesouhlasili a podali odvolání.

„Odvolání obžalovaných bylo krajským soudem zamítnuto jako nedůvodné. Rozsudek okresního soudu je tak pravomocný,“ konstatovala mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

V okolí Jihlavy ničil vysílače 5G sítí. Léčit se bude ambulantně, rozhodl soud

Oba muži byli odsouzeni za zločin poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení. Za to jim hrozil až šestiletý trest. Kromě podmíněných trestů jim soud uložil i povinnost zaplatit peněžitý trest pětadvacet tisíc korun. Poškozenou firmu soud odkázal s jejími nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.

Pro odsouzené to definitivně znamená, že po dobu dvou let musí sekat dobrotu, jinak by mohli skončit na rok ve vězení. Zvrátit by to mohl už jen Nejvyšší soud, k němuž si odsouzení mohou podat takzvané dovolání. To ale nemá odkladný účinek na již pravomocně uložený trest.

Ničení vysílačů kvůli 5G sítím měl na svědomí schizofrenik

Událost se stala předloni v červenci. Motivace vandalů není známá. Případ z Valče připomněl obdobou kauzu z Jihlavska. Šlo o muže, který na několika vysílačích přestřihl kabely šířící 5G signál. Muž to udělal kvůli přesvědčení, že jde o škodlivou technologii pro lidstvo.

Policie ho po dopadení obvinila z toho, že v září a říjnu 2021 poškodil celkem devět vysílačů v Jihlavě a okolí. Ve všech případech použil pákové kleště, jimiž přestřihl kabely vedoucí do technologického zázemí. Do oplocených objektů se vloupával muž hlavně večer. Dopaden byl krátce poté, co z provozu odstřihl vysílač na kopci Kolíbl nad Jihlavou. Podle policie měl u sebe mimo jiné pákové kleště, kterými kabely poškodil.

Od signálu odstřihl tisíce lidí. Muž se přiznal k ničení vysílače kvůli 5G sítím

Předběžná škoda na poničených vysílačích byla několik desítek tisíc korun. Policie to posoudila jako trestný čin poškození obecně prospěšného zařízení. Z provozu totiž vyřadil tisíce uživatelů mobilního signálu včetně nemožnosti dovolat se na tísňovou linku. Za to mu hrozilo až šest let vězení. Loni v září soud nakonec muže uznal nepříčetným a nařídil mu psychiatrickou ambulantní léčbu.