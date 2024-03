Na místě zasahovaly čtyři jednotky, požár zasáhl plochu sto krát padesát metrů. Událost se obešla bez zranění. Příčinou bylo neopatrné pálení klestí.

V pátek hasiči vyjížděli k požáru neobydleného domu v Třebíči. Deník o tom informoval ZDE.

