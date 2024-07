„Pachatel na oběť čekal ve vchodu a zatáhl ji do bytu. Vše začalo na chodbě a cestou výtahem, kde oběť volala o pomoc, mlátila do všeho a nikdo nebyl ani schopný vylézt z bytu nebo zavolat policii,“ popsal okolnosti případu rodinný přítel oběti, který vzhledem k citlivosti případu chce raději zůstat v anonymitě.

Samotný vražedný útok se po incidentu na chodbě a výtahu odehrál až v bytě. Muž vytáhl na ženu kuchyňský nůž. Oběti muž zasadil celkem čtyři bodné rány, které mířily na životně důležité orgány v hrudníku a na paže. „Zranění si vyžádala letecký transport poškozené do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice,“ informoval žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Zraněná žena musela v nemocnici podstoupit operaci a poté byla uvedena do umělého spánku.

Až osmnáct let vězení

Podle rodinného přítele násilník po útoku z bytu utekl a odjel taxíkem. Záchrannou službu si z posledních sil zavolala sama oběť. „Momentálně je v péči lékařů. Má trvale následky, ale je mimo ohrožení života, prozatím,“ uvedl rodinný přítel.

Násilník se k činu přiznal. Za to, co udělal, mu hrozí trest od deseti do osmnácti let. Alkohol na čin zřejmě neměl žádný vliv.

Kriminalisté na obviněného podali návrh na vzetí do vazby. Okresní soud v Třebíči o tom rozhodoval ve čtvrtek 18. července. „Obviněný byl soudem vzat do vazby. Usnesení je pravomocné,“ potvrdila mluvčí soudu Jaroslava Valášková.

Další okolností případu je skutečnost, že před lety byl zavražděn manžel ženy, která se nyní stala obětí pokusu o vraždu.

Rodinný přítel oběti dále Deníku řekl, že obviněný a oběť spolu před třemi lety krátce chodili. Jenže když žena přítele více poznala, tak se s ním rozešla. „On ji neustále sledoval, volal a obtěžoval. Už jednou ji napadl, psychicky ji vydíral a delší dobu obtěžoval,“ uvedl rodinný přítel, podle jehož tvrzení chtěl obviněný pravděpodobně oběť připravit o byt a pozemek, který vlastní, a proto ji nedal nikdy pokoj: „Máme hodně důkazů o tom, jak vyhrožoval i někomu jinému, že ho zabije," dodal.