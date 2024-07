Muž po útoku z místa odešel. Kriminalisté ho ale po krátké době zadrželi. „Muž byl obviněn ze zločinu vraždy ve stadiu pokusu,“ konstatoval žalobce Fichtner.

Násilník se k činu přiznal. Za to, co udělal, mu hrozí trest od deseti do osmnácti let.

Podle informací Deníku si muž do bytu přišel pro své věci, protože se stěhoval. Mezi sedmou a osmou večer pak za dosud nejasných okolností ženu napadl s nožem v ruce. Alkohol na čin zřejmě neměl žádný vliv.

Kriminalisté na obviněného podali návrh na vzetí do vazby. Okresní soud v Třebíči o tom rozhodoval ve čtvrtek 18. července. „Obviněný byl soudem vzat do vazby. Usnesení je pravomocné,“ potvrdila mluvčí soudu Jaroslava Valášková.

Další okolností případu je skutečnost, že před lety byl zavražděn manžel ženy, která se nyní stala obětí pokusu o vraždu.