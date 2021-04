Už jste se na hráče těšil, odpočinul jste si od nich dostatečně?

Asi jo, těšil. (smích) Zase to chytne nějaký režim a věřím, že si hráči odpočinuli a přijdou s chutí do práce, a že rozbalíme další a úspěšnou sezonu.

Kolik je zatím hráčů v kádru?

Začínáme trénovat s osmnácti hráči, od toho následujícího týdne se k nám připojí další kluci, se kterými jsme uzavřeli smlouvy. Ale ta jména si zatím nechám pro sebe, protože jim ještě dobíhají smlouvy v jejich dosavadních klubech.

Mezi těmi osmnácti jsou i třebíčští junioři?

Máme jich tam pět, včetně Zdeňka Vedrala, který už u týmu působil, takže z juniorů přichází čtyři noví kluci. Budou se připravovat v A-mužstvu, a my doufáme, že jim to pomůže a bude na jejich výkonnosti vidět nějaký progres. Snad z toho budou do budoucna těžit.

Jaký je program prvních dní, u kterých ještě nebude hlavní kouč Kamil Pokorný?

Budeme trénovat jen dopoledne, a bude umělka, zimák, bílý králík, a podobně. Od toho následujícího týdne už přidáme v pondělí a ve čtvrtek i odpolední fázi.

Zavádíte i novinku a v této části přípravy začnete chodit také na led, že?

Chceme jít trochu modernější cestou, ledy jsou potřeba. Byla to i iniciativa Kamila, a určitě to bude pro kluky příjemné zpestření. Na led by se mělo začít chodit od desátého května.

Ale to není jediná novinka, která se v itineráři přípravy Horácké Slavie objeví.

Na přelomu května a června pojedeme na soustředění do Rouchovan. My jsme nikdy mimo Třebíč celý tým takhle spolu nebyli. Od toho si slibujeme hodně. Tým se tam stmelí, kluci se pořádně poznají. Na to se těšíme.

Vraťme se do současnosti. Naložíte hráčů hned od začátku, nebo to se to rozjede v pomalejším tempu?

Předpokládám, že kluci něco dělali a nebudou mít problém. Některé jsem i potkával, ale trochu rozjížděcí ten první týden bude. Navíc se tenhle týden rozbije i testy, na které budou jezdit do Brna. Kvůli tomu to bude trochu neuspořádané, ale hlavní je, aby to mělo hlavu a patu, aby jim to něco dalo. Není to o tom, sedřít je.

Do kdy bude trvat první část přípravy?

Máme to naplánované do druhého července. Mužstvo by se pak mělo pravděpodobně sejít k předsezónní části přípravy ve čtvrtek dvaadvacátého červen-ce.