Šumperk, Moravské Budějovice – Ať jsou hokejové Moravské Budějovice v letošní sezoně druhé ligy ve skupině Východ poslední, jedna věc je jistá: Na Šumperk zahrát umí. Na severu Moravy sahaly po bodech, ale favorit nakonec vyhrál 3:1.

ŠUMPERK - M. BUDĚJOVICE 3:1

Ještě nedávno šumperský brankář Ondřej Haloda zůstal jen na střídačce, do branky Moravských Budějovic se tak postavil David Vacek. Ten inkasoval již po osmdesáti vteřinách, když Gewiese nahazoval puk do brankoviště a ten smolně propadl až do sítě. Zdálo se, že favorit si tak připíše snadné vítězství, opak byl však pravdou.