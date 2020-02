Hosté potřebovali k jistotě účasti v play-off druhé ligy na ledě posledního celku tabulky vyhrát, a to se jim také podařilo. V první polovině zápasu ale rozhodně nepřipomínali ambiciózní tým, Žihadla můžou žehrat na špatnou koncovku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Domácí odehráli první třetinu s vervou. Nejdříve přestál dvě oslabení a sám pak v přesilové hře za špatné střídání Drtičů šel do vedení. To se trefil obránce Bazala. Zdaleka nemuselo zůstat u jedné branky, ale vynikající výkon předvedl v brance Jihomoravanů gólman Javůrek. „V první třetině jsme předvedli neskutečnou bídu, Javůrek nás podržel. Kluci si asi mysleli, že se soupeř porazí sám. Kdyby nebylo gólmana, prohrávali bychom 0:6. Byla to snad nejhorší třetina za mého působení v Hodoníně,“ přiznal trenér Drtičů Michal Konečný.