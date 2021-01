„Otloukánek“ hokejové Chance ligy se sice krčí u dna tabulky s pouhými deseti body, ale už jen výsledek 3:1 pro Horáckou Slavii předjímá, že tak jasné, jako by se dalo čekat, to v Kadani nebylo.

To potvrdil i Michálek. „Vůbec nás to nepřekvapilo. Zápasy v Kadani jsou pokaždé nepříjemné. Dlouhá cesta, a navíc to prostředí vás tam úplně nenakopne,“ zasmál se v rozhovoru pro třebíčský web útočník Horácké Slavie. „Proto jsme za tři body nesmírně rádi. Utkání to bylo náročné, dlouho se nám nedařilo dát gól a bylo to takové utrápené. Naštěstí jsme to ale prolomili a dopadlo to dobře, takže super tři body,“ oddychl si.

Sám měl prsty ve vyrovnávací brance. Od pravého mantinelu poslal puk na mezi kruhy číhajícího Kratochvila, který pálil přesně. A svůj druhý kanadský bod si připsal deset minuty před koncem, kdy vybojoval puk u modré pro Krliše.

A po utkání neskrýval nadšení, že si vylepšil osobní statistiky o dvě asistence. „To se snad ani nedá popsat. V letošním roce rozhodně zatím nejšťastnější den,“ smál se Michálek, který by rád na tento úspěch navázal. „Doufám, že nějakým tím dalším bodem týmu pomůžu,“ doplnil a s úsměvem na tváři ještě zavtipkoval na adresu kanonýra Ladislava Bittnera. „No… Když jednou Láďa nedá gól, tak to musí rozhodnout někdo jiný.“