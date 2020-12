Třebíčští hokejisté vyhráli nad Vsetínem 3:0, a to i přesto, že hosté z Valašska měli více střeleckých pokusů než domácí. A že je to důležitá výhra potvrzuje i muž zápasu, brankář Horácké Slavie Pavel Jekel. „Strašně moc si výhry vážíme. Vsetín je těžký soupeř, má kvalitní tým. Poslední dva roky se snažil postoupit do extraligy, proto je to cenná výhra,“ tvrdí strážce svatyně.

Chance liga

DNEŠNÍ PROGRAM: Havířov - Kolín, Vsetín - Frýdek-Místek, Benátky n. J. - Přerov, JIHLAVA - Slavia Praha (vše 17.30), Prostějov - Kladno, Kadaň - Vrchlabí, Sokolov - Šumperk, Ústí n. L. - TŘEBÍČ (vše 18.00).

Svým výkonem potvrdil, že je v dobrém rozpoložení. „Já se přiznám, že se cítím dobře a v tom utkání s Benátkami, které se nám výsledkově nepovedlo, to tak bylo. Jen jsme měli smůlu, protože se to k nim odráželo, dali jsme si vlastní gól. Ale teď se Vsetínem se to obrátilo,“ potěšilo brankáře, který nechce usnout na vavřínech a dál na sobě maká. „Dřinou a prací těm dobrým výkonům chci jít naproti. Doufám, že se to bude ještě posouvat,“ dodává.

Dohromady na něj šlo osmatřicet střel. Se všemi si poradil. „Asi nejtěžší to bylo v oslabeních. Ta jsou vždycky náročná. Jak pro mě, tak i pro kluky. Pořád musíte být ve střehu a nikdy nevíte, jestli přijde další přihrávka nebo střela,“ reaguje pětadvacetiletý Jekel. „Ale kluci dřeli, hodně mi pomohli. Jednou tam za mě zaskočil Dominik Tejnor, který vykopl puk z branky,“ pochválil své spoluhráče.

Ovšem také si na ně trochu postěžoval. Myšleno s nadsázkou. Nula ho totiž něco bude stát. „To se ani snad neptejte, kolik to bude,“ kysele se zasmál Pavel Jekel. „Jelikož jsem ve Vsetíně před pár roky hrál, mám to dražší. Proto jsem si dával pozor, aby mi náhodou nespadl ještě dres na zem, když ho dáváme sušit. To bych měl za další pětistovku,“ doplnil s úsměvem.

Teď čeká jeho tým utkání v Ústí nad Labem. A také tam se hosté nikam hnát nebudu. Základem bude pevná defenziva. „Takhle se to v Třebíči hraje a nám to vyhovuje. Než se někam hnát, necháme do sebe raději trochu bušit a pak chodíme do protiútoků. Šikovné kluky na to vepředu máme,“ říká třebíčský brankář.

Sobotní výhra určitě povzbudí, ale může také uchlácholit. A to se nesmí stát. „Budeme se snažit určitě vyhrát, ale musíme do toho zápasu jít s čistou hlavou. Vsetín je za námi a my musíme být pokorní a hrát jako se Vsetínem nebo Sokolovem. Čekat, že Ústí udělá nějakou chybu a my ji potrestáme. A když budeme pokyny trenérů plnit, věřím, že to dotáhneme do vítězného konce,“ uzavírá.