Na první trefu derby se čekalo necelých sedmadvacet minut. „Utkání bylo o prvním gólu. Šťastný gól, který jsme vstřelili na 1:0, nám dodal trošku energie,“ uvedl k rozhodujícímu momentu třebíčský asistent Jaroslav Barvíř. „Do třetí třetiny jsme šli s tím, že to ubráníme. Obranu máme propracovanou, veškeré útoky Dukly jsme eliminovali a Jihlava se do nějaké větší šance ve třetí třetině nedostala. Dva góly na závěr, to už byla taková třešnička na dortu pro nás.“

Pomohlo nám, že Jihlavským tekly v závěru trošku nervy, culil se Krliš

Domácí stratég nemohl být pochopitelně spokojen. „Měli jsme celkem slušný vstup do utkání, bohužel z našich šancí jsme nedokázali dát gól,“ mrzelo Viktora Ujčíka. „Musím soupeři pogratulovat. Dostal se do vedení 1:0 trošku šťastnou akcí, ale štěstí přeje připraveným. Oni byli dneska lepší než my. Byli šikovnější, silnější v osobních soubojích, a i když my jsme moc chtěli, dostali jsme se do takové křeče. Sedla na nás deka, soupeř nás nepustil do žádné šance, a je vidět, že není žádná náhoda, že je Třebíč letos tak úspěšná.“

Celé hodnocení derby obou trenérů si poslechněte v našem videu.