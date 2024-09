Vedoucí realizace zakázky/projektu - elektrotechnika (45 - 58.000 Kč) Dokážete vést/dotáhnout projekty do konce? Přesně o to by se u nás jednalo - vedení a realizace nových projektů naší společnosti. Pokud jste komunikativní, zodpovědní, a technicky založení - hledáme právě Vás! Ideálně hledáme kandidáty se SŠ/VŠ vzděláním technického oboru. V případě vysoké školy nevyžadujeme žádnou praxi, naopak při středoškolském vzdělání uvítáme 2-3 roky praxe v elektro oboru (Elektrikář, Elektrotechnik, El. realizace/montáže). Jedná se o vedoucí pozici, ale pokud si dokážete věci zorganizovat - není se čeho bát, vše Vás pečlivě zaučíme. V případě zájmu navrhujeme osobní setkání, kde rádi probereme vzájemné očekávání. Náplň práce: koordinace nových projektů společnosti, koordinace zavádění přístojů do provozu , komunikace na dodavatale/subdodavatele , vedení projektové dokumentace, a spolupráce při její tvorbě (budete spolupracovat s našimi projekťáky). 45 000 Kč

Detail nabízené práce