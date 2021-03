Jste rád, že máte v předkole Slavii?

Asi nám je to jedno, koho máme. Pokud chceme jít dál, musíme porazit každého. Člověk si v téhle části už nevybere.

Chance liga

Dvojice předkola play-off: TŘEBÍČ - Slavia Praha, Litoměřice - Sokolov, Vsetín - Ústí n. L., Poruba - Prostějov.

Hrací dny série: čtvrtek 11. března (1. zápas), pátek 12. března (2.), neděle 14. března (3.), pondělí 15. března (4.), středa 17. března (5.).

Dnešní program: Litoměřice - Sokolov (17.0), TŘEBÍČ - Slavia Praha, Vsetín - Ústí n. L., Poruba - Prostějov (vše 17.30).

Opakuje se loňská bitva, ve které jste na Pražany také narazili a po dvou zápasech vedli 2:0. Co tehdy rozhodovalo, že jste si domů přivezli dvě výhry?

Hlavní důvod byl, že jsme byli rozjetí a byli jsme na koni, a Slavia měla, myslím, nějakou sérii poráže.



Teď je ale situace odlišná. Máte takřka stejně bodů a tudíž je to padesát na padesát. Cítíte to také tak?

Je to tak. Myslím, že to bude těžká série a určitě to budou úplně jiná utkání než před rokem, i proto, že se někteří hráči v obou týmech protočili. Možná, že je to letos i trochu opačně. Nám se v poslední době tolik nedařilo, jim ano. Ale stejně věřím, že to zvládneme a postoupíme dál.

V základní části jste dvakrát se Slavií prohráli. Co si z těchto utkání vzít, aby se to neopakovalo?

Byly to celkem vyrovnaná zápasy. I ten, který jsme prohráli 1:7. Ale určitě budeme muset hrát lépe dozadu, aby tam nebyly díry. Budeme muset víc pomáhat bekům.

Nebojíte se, že si na vás obránci Slavie budou dávat větší pozor, jako na nejlepšího střelce základní části, nebo jste na to zvyklý?

Je pravda, že poslední zápasy pro mě byly těžší. Člověka si asi víc hlídají. Ale nejsem v týmu sám, od toho, aby se dávali góly, jsou tam i jiní kluci. A třeba díky tomu můžou mít víc prostoru.

Cíl je asi jasný, ve čtvrtek slavit výhru a v pátek nejlépe také, že?

Přesně tak. Musíme ty dva domácí zápasy vyhrát, aby se nám dýchalo lépe, a jeli jsme na Slavii se dvěma výhrami a cílem to tam ukončit.