OPAVA – M. BUDĚJOVICE 5:0 kont.

Už na začátku týdne bylo takřka jasné, že Žihadla do Opavy neodcestují. Do rozpisu utkání posledního kola zasáhla velká marodka. „Nedá se nic dělat. Učinili jsme tak z důvodu zranění a nemocí takového počtu hráčů, že neposkládáme ani minimální počet deseti hráčů do pole. Náš klub navíc nemá juniorský ani dorostenecký tým, tak nejsme schopni tuto situaci řešit doplněním z mládeže,“ stojí ve vyjádření jednatele a trenéra Moravských Budějovic Miroslava Vybírala.

Utkání nemohlo být ani odloženo. „Na konci základní části to není logicky možné. Takže kontumace pro Opavu je jediným řešením," dodal Vybíral.