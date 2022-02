Podobně jako v řadě dalších klubů jsou bývalí hráči ve vedení klubu. V Jihlavě Bedřich Ščerban a Roman Falta. Kromě nich jsou ale výrazné osobnosti českého hokeje i v trenérských pozicích.

Michal Broš

narozen: 25. ledna 1976

bývalý hokejový útočník, v současnosti šéftrenér mládeže a trenér juniorky HC Dukla Jihlava

kariéra: Olomouc, Vsetín, Kärpät Oulu, Sparta, Mladá Boleslav

úspěchy: mistr světa z roku 2000, 4x vítěz české extraligy (1998 a 1999 Vsetín, 2000 a 2002 Sparta), 2x vítěz finské SM-liigy (2007 a 2008 Kärpät Oulu)

Šéftrenérem klubu i A týmu je Viktor Ujčík, šéftrenérem mládeže a koučem juniorky Michal Broš. Dorost vede Marek Melenovský. „Takhle by to mělo být všude,“ pochvaluje si mistr světa a šestinásobný vítěz nejvyšších soutěží v Česku a Finsku Michal Broš. „Ale nezmiňoval bych jenom nás. V celé hierarchii odvádí všichni trenéři naprosto zásadní práci,“ chválí své kolegy.

Vzhledem k velkým zkušenostem trenérských lídrů klubu se dostává mladým adeptům hokejového řemesla adekvátního tréninku. Lidově řečeno: Aby v každé své kategorii dostali všichni hráči požadované informace a získali správné návyky včas. „Všichni si uvědomujeme, že v žádném období růstu hráče se nesmí nic podcenit. V dalších kategoriích už není čas ani prostor řešit nějaké resty pár let zpátky. Přesně toto se snažíme dělat a měli by se o tom snažit v každém oddíle,“ vykládá Broš. „Důležité potom je, aby v tomto byla návaznost od žáků až po A tým. Ve chvíli, kdy děti nezaujmeme a nepracujeme s nimi od samého začátku, nebudeme mít my nahoře časem koho trénovat.“

Mívá bezesné noci. Doma se mi smějí, že jsem hokejový šílenec, říká Ujčík

Michal Broš přijal nabídku od Dukly vloni na jaře. Šéf klubu Bedřich Ščerban i bývalý spoluhráč Viktor Ujčík, který Broše oslovil, měli právě společný náhled na další směrování výchovy mladých talentů. „Toto byla i moje vize, když jsem do Dukly přicházel,“ potvrdil Broš. „V mládežnickém hokeji se pohybuji již dlouho a vím, že Jihlava produkuje spoustu dobrých hokejistů. Nyní je potřeba, aby maximum svého potenciálu ti kluci klubu vrátili a potom dosáhli na vysoké mety ve své kariéře.“

Přestože Dukla patří přes svoji slavnou minulost mezi chudší kluby, dokázala v letošní těžké sezoně slavit úspěch mezi velkou konkurencí v extraligách dorostu i juniorů.

V početně předimenzovaných soutěžích, které právě letos čeká redukční dieta, si uchovala příslušnost mezi tuzemskou elitou. „Je pravdou, že pro juniory jsme měli jediný cíl. Zachránit extraligu. U dorostu jsou ambice vyšší, mohl by dosáhnout na nějaký úspěch,“ prozrazuje Broš. „Pokud jde o budoucnost, nastavili jsme tady nějakou koncepci. Jsme přesvědčeni, že jde o správnou cestu k výchově kvalitních hráčů. Nyní to funguje od prvního do posledního člena realizačních týmů. Všichni jdeme jedním směrem, trenéři, hráči i rodiče. Umožňuje nám to posouvat hráče na základě výkonnosti do vyšších kategorií. Všichni vidí, že pro ty, kteří si to zaslouží, jsou dveře otevřené.“

Horácká Slavia venku vybouchla. To hokejistům jihlavské Dukly pomohly nájezdy

Právě záchrana juniorky uvolnila ruce i trenérům prvoligového áčka. Ve zbytku sezony by kouč Ujčík rád dal příležitost právě mladým talentům a završil tak úspěšnou cestu odchovanců až na klubový vrchol.

To se ostatně potvrdilo již ve středečním duelu Dukly s Havířovem. Do branky se postavil junior Filip Maláč, který v rozhodujících samostatných nájezdech kryl všechny pokusy hostů. Jeho kolega Matouš Menšík nájezdy rozhodl… „Řekl bych, že Menša byl nejlepší útočník, a Malke byl nejlepší gólman toho zápasu,“ směje se jejich spokojený trenér z juniorky Michal Broš, jenž už vážněji dodává: „Hráli dobře. Ne, že by přímo táhli tým, ale Malky kryl dva brejky, nevyšel mu až třetí, a v nájezdech nepustil gól. Menša mi přišel nejaktivnější ze všech útočníků.“